Princezna Beatrice porodila první dítě, dvanácté pravnouče královny Alžběty II.

Třiatřicetiletá vnučka britské královny princezna Beatrice a její muž Edoardo Mapelli Mozzi se stali rodiči. Pro Alžbětu II. je to dvanácté pravnouče, ale pro jejího syna Andrewa, vévodu z Yorku, teprve druhé vnouče. Beatricina mladší sestra Eugenie se stala maminkou letos v únoru.

Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 8, 2021 Britain's Princess Beatrice and her husband Edoardo Mapelli Mozzi in the roy | Foto: Reuters