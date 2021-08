"Mé děti by měly štěstí, kdyby byly dyslektiky." Princezna Beatrice bojuje za osvětu

Těhotná princezna Beatrice veřejně bojuje za to, aby se dyslexie přestala brát jako něco tragického. Tvrdí, že by byla šťastná, kdyby se změnilo smýšlení a povídání o této poruše čtení.

Vnučce Alžběty II. v sedmi letech diagnostikovali odborníci dyslexii, která je u člověka buď vrozená, nebo získaná poškozením mozku. Princezna svou poruchu nebere jako něco negativního, naopak by byla ráda, kdyby byla dyslexie vnímána jako dar.

"I když to je považováno za diagnózu, připadá mi to jako špatná služba pro úžasnost některých z nejfantastičtějších myslí, jaké máme… Kdyby se jen trochu změnil způsob vyprávění na něco pozitivního, na něco působivého, mohlo by to všem velmi pomoci," řekla deníku Hello Magazine členka britské královské rodiny, která je také od roku 2013 patronkou charity s názvem Helen Arkell Dyslexia Charity.

Změna způsobu vnímání by pomohla

"Myslím si, že vyprávění příběhu je jedním z nejfantastičtějších způsobů komunikace. Jestli tím, že se svěřím se svým příběhem, mohu pomoci mladé osobě, ať už je jí jedenáct, nebo sedm v té době, co se dozvěděla o tom, že získala dar dyslexie, tak si myslím, že mám opravdu úžasnou možnost sdílet nějaké dobré ponaučení. Měla jsem velké štěstí, že když mi bylo řečeno, že mám dyslexii, nikdo kolem mě mi nezpůsobil pocit, že jsem něco míň. Vždy to bylo o tom, posunout se kupředu a zaměřit se na to, co s tím mohu udělat. Nikdy o tom, co naopak nemohu dělat. A to je pro mě opravdu velmi důležité. Mluvit o tom každý den mi přijde velmi inspirující. Protože jestli můžete změnit jeden malý nápad v něčí hlavě, tak jste udělali skvělou věc. Ano, můj pravopis je otřesný a přála bych si s tím něco udělat, ale kontrola pravopisu to naštěstí vyřešila za mě," pokračovala ve vyprávění princezna.

Dyslexii u dětí bude brát jako dar a štěstí

"Můj manžel je také dyslektik, takže uvidíme, zda konverzaci na toto téma budeme za pár měsíců, s novým dítětem v domě, vést. Ale opravdu to vidím jako dar. Myslím si, že život je o momentech a právě výzvy nás dělají takovými, jakými jsme," svěřila se dcera prince Andrewa, vévody z Yorku.

Princezna se rozhodla svou dyslexii brát jako dar, díky kterému je její život zase o něco zajímavější, a byla by ráda, kdyby lidé děti s touto diagnózou nezatracovali, ale naopak se na svět podívali i z jejich pohledu. Beatrice také dodala, že je vděčná za učitele, které měla, a přála by si, aby všichni pedagogové byli ke studentům s touto poruchou shovívaví a nebrali tyto jedince jako přítěž.

"Dnešní mladí lidé se musí vypořádat s velkým množstvím informací, a to ať už ze sociálních médií, nebo jiných platforem, takže přidání diagnózy dyslexie by byla opravdovou výzvou. Proto jestli můžeme udělat alespoň jednu věc, díky které by se tito mladí lidé necítili odlišně, znamenalo by to, že se dobré věci opravdu stávají," dodala princezna.