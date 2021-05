Princ Harry jako figurka v Truman Show. Opustit královskou rodinu chtěl už ve dvaceti

Princ Harry sdělil, že součástí královské rodiny nechtěl být už od rané dospělosti, zejména poté, co jeho matku Lady Dianu zastihl tragický osud. Odpověděl tak na otázku moderátora, který se ho ptal, jaké bylo navštěvovat země Commonwealthu, kde lidé žili mnohem svobodnější životy než on, ačkoliv v nesrovnatelně horších podmínkách.

"Bylo mi něco málo přes dvacet a už jsem věděl, že tu práci nechci dělat. Nechtěl jsem tam být, podívejte, co to udělalo s mojí matkou," řekl s odkazem na Lady Dianu, která zahynula v roce 1997 při autonehodě. V podcastu herce Daxe Shepharda přirovnal svou minulost k filmu Truman Show, kde hlavní hrdina do pokročilé dospělosti netuší, že je hvězdou oblíbeného seriálu.

Bál se prý, že se nikdy nebude moct usadit a založit rodinu a že ho potká podobný osud jako matku. "Viděl jsem za oponu, vím, jak funguje jejich byznys model, a nechtěl jsem toho být součástí," prozradil princ Harry.

Vysvětlil také, že dříve byl přesvědčený, že se své role v královské rodině nemůže vzdát, a místo toho přemýšlel, jak pojmout své povinnosti jinak. Jako člen královské rodiny si prý chtěl počínat tak, aby na něj jeho matka mohla být pyšná, a přál si využít svou pozici způsobem, díky němuž by mohl ovlivnit životy lidí k lepšímu.

Princi pomohla terapie

Jeho přístup k životu mu podle jeho slov pomohla změnit terapie. "Vyndal jsem hlavu z písku a dobře jsem ji protřepal," popsal. "Řekl jsem si: Dobrá. Jsi v této privilegované pozici, přestaň si stěžovat a myslet na to, že chceš něco jiného. Udělej to jinak," sdělil moderátorovi.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se vzdali rolí v královské rodině začátkem roku 2020. Opustili Velkou Británii a odstěhovali se do Spojených států. V březnu tohoto roku začal princ Harry pracovat pro koučovací a terapeutickou společnost BetterUp.

Agentura Reuters uvádí, že na streamovací službě Apple TV+ bude tento měsíc mít premiéru televizní dokument týkající se psychického zdraví, vytvořený princem Harrym a americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou. V podcastu Armchair Expert prozradil také, že po přestěhování do Kalifornie má s manželkou Meghan a synem Archiem více svobody. "Můžu vzít Archieho na sedačku na kole. Dříve by něco takového nepřicházelo v úvahu," řekl.