Princ Harry a vévodkyně Meghan plánují vlastní reality show. Štáb pustí k sobě domů

Streamovací služba Netflix získá podle serveru Page Six práva na reality show, jejímiž hlavními protagonisty budou princ Harry a vévodkyně Meghan. Dvojice vpustí televizní štáb do svého domova v kalifornském Montecitu. Vedení Netflixu by si přálo, aby show ze slavné domácnosti spatřila světlo světa už letos. Vysílání by tak navázalo na vydání princových memoárů, které se chystá na podzim.

Samotní Sussexové by ale preferovali, aby se show objevila na obrazovkách až v příštím roce. "O načasování se stále diskutuje, nic není pevně dané," uvedl pro Page Six jeden z tvůrců.

Smlouvu se streamovací službou ve výši sto milionů dolarů, v přepočtu skoro dvě a půl miliardy korun, mají princ Harry a vévodkyně Meghan podepsanou už od roku 2020.

Od chystaného soukromého projektu si diváci slibují především to, že se dozvědí více o vztahu vévodského páru s britskou královskou rodinou. Od jejich odchodu z pozic pracujících členů se totiž spekuluje o ochladnutí vzájemných vztahů. Tomu nasvědčuje i vyjádření Buckinghamského paláce, že při oslavách královnina platinového jubilea příští měsíc se Harry a Meghan neukážou se zbytkem rodiny na balkoně paláce.

Kamery přitom slavný pár následovaly už minulý měsíc během cesty do Nizozemska na sportovní událost Invictus Games, kterou princ Harry založil pro zraněné vojáky a vojačky.