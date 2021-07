Princ Charles při návštěvě parku šlápl do kravince. Budete mít štěstí, chlácholili ho

Princ Charles na letošní zemědělskou výstavu Great Yorkshire Show, která každý rok začíná druhé úterý v červenci, jen tak nezapomene.

Na oblíbené třídenní akci, která se koná na výstavišti Great Yorkshire Show v Harrogate na severu Anglie, se každoročně shromáždí více než 100 000 návštěvníků a přes 8000 zvířat.

Jednu z největších zemědělských akcí si princ Charles, který je patronem akce s Camillou, vévodkyní z Cornwallu, nemohli nechat ujít. Mistra venkova, jak se princi přezdívá, jen tak něco nerozhodí - ani kravinec na botě. Dokonce i porotkyně soutěže Anne Tullyová žertovala, že zjevný chybný krok by měl ve skutečnosti přinést dávku štěstí. "Řekla jsem mu: To bude štěstí, to u nás vždy říkáme," prozradila pro BBC Tullyová.

Organizátoři letošní ročník akce, která se konala poprvé v roce 1837, vyprodali a oproti původním třem dnům konání ji rozšířili na dny čtyři. Celkem se očekává přes 100 tisíc návštěvníků.