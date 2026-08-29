Smutná zpráva o úmrtí moderátora Luďka Hrzala zasáhla před několika dny jeho kolegy, přátele i posluchače. Oblíbený moderátor zemřel ve věku 60 let po dlouhém boji s leukemií. Nyní jeho rodina zveřejnila parte a spolu s ním také podrobnosti o posledním rozloučení, které se ponese v duchu, jenž by mu podle jeho nejbližších byl mnohem bližší než strohá černá a ticho.
„Přijďte v barvách.“ Rodina Luďka Hrzala zveřejnila neobvyklé přání k poslednímu rozloučení
Rodina moderátora Luďka Hrzala zveřejnila detaily posledního rozloučení, které se ponese v duchu jeho povahy – místo černé si přeje barvy, humor a vzpomínky na člověka, který miloval život.
Poslední sbohem mu rodina, přátelé i veřejnost budou moci dát ve čtvrtek 3. září v Praze. „K poslednímu rozloučení se sejdeme 3. září 2026 ve 12:00 hodin ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria,“ oznámili jeho blízcí.
Místo černé chtějí barvy
Hrzal byl podle lidí kolem sebe člověkem, který miloval humor, společnost a život. Takový má být i jeho pohřeb. Rodina proto smuteční hosty vyzvala, aby tentokrát nechali tradiční smuteční garderobu klidně doma a přišli v něčem, co by moderátora potěšilo.
„Přijďte v barvách. Klidně v něčem veselém, bláznivém nebo v něčem, co vás s Luďkem nějak spojuje. Kreativitě se meze nekladou. Pojďme se společně rozloučit tak, jak by se mu líbilo. Ať je to ještě jeden poslední mejdan pro Luďka,“ stojí na parte.
Namísto pochmurného obřadu tak chtějí jeho nejbližší vytvořit především společnou vzpomínku na muže, který rozdával dobrou náladu a ani v těžkých chvílích se úplně nestahoval ze života.
S nemocí bojoval čtyři roky
Hrzal se s leukemií potýkal zhruba čtyři roky. Během léčby mu pomohla i jeho vlastní dcera, která mu darovala kostní dřeň. Přestože nemoc postupně zasahovala do jeho života stále výrazněji, snažil se podle svých možností zůstávat v kontaktu s lidmi, kteří pro něj byli důležití.
Ještě letos na jaře stihl v Letenském zámečku společně s přáteli a kolegy oslavit své šedesáté narozeniny. A když už mu zdravotní stav nedovoloval vyrážet mezi lidi tak často jako dřív, přátele přijímal alespoň doma.
Právě proto má být i poslední rozloučení spíš připomínkou jeho energie a povahy než jen smutným loučením. Rodina dala jasně najevo, že by si přála, aby 3. září ve Strašnicích převládly vedle slz také barvy, úsměvy a vzpomínky na chvíle, kdy Luděk Hrzal dokázal rozesmát své okolí.