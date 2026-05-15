Už dnes budou mít televizní diváci možnost zhlédnout první díl minisérie Monyová, která popisuje životní příběh a brutální vraždu spisovatelky Simony Monyové. Při té příležitosti se rozhodl promluvit i jeden z jejích synů Dominik Mony. Ten přiznává, že otevírání starých ran nebylo pro rodinu vůbec jednoduché.
„Při sledování příběhu maminky jsem byl v hrozném stresu,“ říká syn zavražděné Monyové
Rodina zavražděné spisovatelky Simony Monyové se vrací k nejhorším okamžikům, kdy byla zavražděna. Její syn Dominik Mony nyní zavzpomínal na děsivé detaily matčina vztahu, kde zažívala kruté násilí.
„Ze začátku jsme o tom jako rodina vůbec nechtěli slyšet. Každý z nás si uchoval nějakou emoci někde hluboko vzadu a moc to nechtěl otvírat nebo se o tom bavit, ale to, co se stalo mamce, tak paradoxně pomohlo strašně moc lidem. Dodalo jim to odvahu opustit nějaký toxický vztah a mohlo jim to zachránit život. To stejné jsme si řekli, že by mohl udělat i ten seriál, a proto jsme do toho šli,“ popsal důvod, proč se nakonec rozhodli s tvůrci série spolupracovat. Chtěli také, aby štáb dostal informace o tom, jaké byla spisovatelka ve skutečnosti. „Na veřejnosti působila jako silná žena, ale ve skutečnosti byla jiná. Pokud by čerpali jen z veřejně dostupných zdrojů, nedokázali by maminku popsat pravdivě,“ řekl Mony, kterého překvapilo to, jak dokázali tvůrci vystihnout emoce.
„Když jsem se na to díval poprvé, tak mi hodinky napsali, že bych se měl zklidnit. V takovém jsem byl stresu. Překvapivě mě zasáhli jiné části, než jsem čekal. Třeba když Tereza Ramba, která hraje moji maminku, seděla schoulená na posteli. Dokázali vystihnout to, jak se asi v takových chvílích cítila,“ prozradil Mony v rozhovoru v podcastu Nory Fridrichové. Tam také vylíčil, jak se jeho otčím postupem času měnil. Z člověka, který bavil společnost a měl zájem o rodinu, se postupem času stal někdo jiný. Zpětně si vybavil i věci, které naznačovaly zlověstný vývoj vztahu, ale tenkrát nikomu nepřišly divné. Maminka vždycky špatně spala, tak jí jednou dal jako dárek protihlukové dveře do ložnice. Až později nám došlo, že to bylo nejspíš proto, aby nebylo slyšet, co se tam děje,“ šokoval Mony.
V rozhovoru pro eXtra.cz také prozradil, že si hned dvakrát v životě měnil své příjmení. „Já jsem měl příjmení po mém biologickém otci, potom, když se rodiče rozvedli a maminka si vzala otčíma, v rámci toho, že se narodil nejmladší bratr, jsme se rozhodli, že si vezmeme otčímovo příjmení, které jsem potom následně nechtěl, takže jsem se nechal přejmenovat po mamince, aby to byl takový její odkaz, který bude pokračovat dál,“ dodal syn zavražděné spisovatelky.
Zdroj: podcast Nory Fridrichové, eXtra.cz