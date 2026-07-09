Ačkoliv Denisu známe především jako herečku, svět módy jí není cizí a v roli modelky se cítila jako ryba ve vodě. „Je to taková hezká věc a pocta, že vás návrhář chce, ale jinak proti tomu, co běžně dělám na jevišti, je to úplná pohoda,“ prozradila s úsměvem. Modeling bere jako příjemné zpestření svého jinak náročného profesního života.
Při rekonstrukci se pokazilo téměř všechno. Denisa Nesvačilová přiznala, že se s partnerem téměř nevidí
Karlovy Vary během filmového festivalu nežijí jen filmovými premiérami, ale také prestižními módními událostmi. Na jedné z nich, přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové, jsme potkali usměvavou herečku Denisu Nesvačilovou, která se tentokrát představila v roli modelky. Přehlídkové molo pro ni tak na chvíli znamenalo příjemný únik od náročné rekonstrukce, která právě probíhá u ní doma.
Rekonstrukce jako očistec
Mnohem větší adrenalin než chůze po mole pro ni v posledních měsících představuje soukromý život. Denisa se totiž po třičtvrtě roce konečně blíží ke konci náročné rekonstrukce bytu.
„Doufám, že se už nic nezkazí. Při té rekonstrukci se totiž zkazilo úplně všechno,“ posteskla si s tím, že ji okolí sice varovalo, ale realita byla ještě náročnější. Vidina brzkého stěhování je pro ni obrovskou úlevou a doslova jí padá kámen ze srdce.
S partnerem se nevídají
Hektické období se podepsalo i na čase, který tráví se svým partnerem. I když spolu pár již nějakou dobu bydlí, paradoxně na sebe mají daleko méně času, než když spolu jen randili.
„Tím, že spolu bydlíme, tak je toho společného času ještě míň, protože si ho na sebe nemusíme takzvaně vyhrazovat. Víme, že ten druhý bude doma, tak se vidíme ještě míň,“ vysvětluje Denisa realitu vytíženého páru. Oba ale doufají, že se situace uklidní, až opadne stres z oprav bytu a pracovních závazků.
Léto ve znamení práce
Odpočinek v podobě letní dovolené je tak zatím v nedohlednu. Denisu čeká léto plné práce, kterému dominuje zkoušení v divadle Kalich. Již 20. července začíná pracovat na pokračování úspěšného muzikálu Biograf láska, jehož premiéra je naplánována na 6. září.
Kromě divadla ji zaměstnává také práce na velkém dabingovém projektu. Dovolenou s partnerem se pokusí naplánovat až na září, i když i to bude výzva, protože ji čeká asi 20 divadelních představení.
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