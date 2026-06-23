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Přežila tsunami, nyní pomáhá obětem katastrof. Slavná Češka z Karviné Petra Němcová slaví 47 let

Petra Němcová
Petra NěmcováFoto: Profimedia.cz
Petra Němcová
Petra NěmcováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Petra Němcová díky svému půvabu uspěla až v USA a dodnes patří mezi nejslavnější české modelky. Je ovšem také velmi známou filantropkou. Nadaci Happy Hearts Fund založila poté, co v roce 2004 přežila ničivou tsunami v Thajsku. Kromě toho proslula vztahy s řadou slavných mužů.

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Česká modelka se narodila před 47 lety do rodiny zedníka a učitelky v Karviné. Má ještě sestru Olgu. Petra Němcová vystudovala oděvnictví na ostravské Střední průmyslové škole chemické. Na modelingovou dráhu se dala počátkem 90. let, kdy ji objevil lovec talentů. V roce 1995 vyhrála českou soutěž Elite Model Look. Poté se odstěhovala do Milána, kde se její kariéra rozjela naplno. 

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Rodačka z Karviné

Petra Němcová
Petra NěmcováFoto: Shutterstock

Česká modelka se narodila do rodiny zedníka a učitelky v Karviné. Vystudovala oděvnictví na ostravské Střední průmyslové škole chemické, kde maturovala s vyznamenáním. Na modelingovou dráhu se vrhla počátkem 90. let, kdy ji objevil lovec talentů. V roce 1995 vyhrála českou soutěž Elite Model Look.

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