Česká modelka se narodila před 47 lety do rodiny zedníka a učitelky v Karviné. Má ještě sestru Olgu. Petra Němcová vystudovala oděvnictví na ostravské Střední průmyslové škole chemické. Na modelingovou dráhu se dala počátkem 90. let, kdy ji objevil lovec talentů. V roce 1995 vyhrála českou soutěž Elite Model Look. Poté se odstěhovala do Milána, kde se její kariéra rozjela naplno.
Přežila tsunami, nyní pomáhá obětem katastrof. Slavná Češka z Karviné Petra Němcová slaví 47 let
Petra Němcová díky svému půvabu uspěla až v USA a dodnes patří mezi nejslavnější české modelky. Je ovšem také velmi známou filantropkou. Nadaci Happy Hearts Fund založila poté, co v roce 2004 přežila ničivou tsunami v Thajsku. Kromě toho proslula vztahy s řadou slavných mužů.
Rodačka z Karviné
Česká modelka se narodila do rodiny zedníka a učitelky v Karviné. Vystudovala oděvnictví na ostravské Střední průmyslové škole chemické, kde maturovala s vyznamenáním. Na modelingovou dráhu se vrhla počátkem 90. let, kdy ji objevil lovec talentů. V roce 1995 vyhrála českou soutěž Elite Model Look.
Rodačka z Karviné
Česká modelka se narodila do rodiny zedníka a učitelky v Karviné. Vystudovala oděvnictví na ostravské Střední průmyslové škole chemické, kde maturovala s vyznamenáním. Na modelingovou dráhu se vrhla počátkem 90. let, kdy ji objevil lovec talentů. V roce 1995 vyhrála českou soutěž Elite Model Look.
Objevila se v kampaních těch nejznámějších značek
Po prvotním úspěchu se odstěhovala do Milána, kde se její kariéra rozjela naplno. Objevila se v kampaních značek, jako je Benetton, Cartier, Intimissimi či Victoria‚s Secret. Prošla se po přehlídkových molech pro značky Lolita Lempicka, Gai Mattiolo, Yumi Katsura či Michiko Koshino.
Modelka roku 2003
V roce 2003 byla vyhlášena modelkou roku plavkového vydání časopisu Sports Illustrated. Na obálce slavného magazínu se objevila opakovaně a její tvář byla publikovaná také na obálkách Harper‚s Bazaar, Madame Figaro či Marie Claire.
Úspěchy v modelingu
Stala se tak jednou z nejslavnějších českých modelek.
Porotkyně Miss Universe
V roce 2004 byla jednou z porotkyň Miss Universe, která se konala v ekvádorském Quitu. Ve stejný rok se jí však obrátil život naruby.
Ničivá tragédie
Na druhý svátek vánoční zasáhla jihovýchodní Asii ničivá vlna tsunami vyvolaná podmořským zemětřesením v Indickém oceánu. Němcová byla v té době na dovolené v Thajsku se svým tehdejším snoubencem, britským módním fotografem Simonem Atleem (na snímku). Vlna dopadla na bungalov, kde s přítelem spali. Simon Atlee při neštěstí zahynul, jeho tělo záchranáři identifikovali až o několik dní později.
Ve špatný čas na špatném místě
"Byli jsme se projít na pláži a viděla jsem, jak se moře zvedá. Ale nikdy předtím jsem o tsunami neslyšela. Takže jsem nerozpoznala varovná znamení. Kdybych o tom věděla, asi bych řekla příteli a lidem na pláži, aby se ukryli někde ve výškách. Ukazuje to sílu vzdělání. Tak jsme se vrátili zpátky do bungalovu a pak přišla ta vlna," popsala osudný den v show Ellen DeGeneresové.
Vážná zranění
Němcová měla vážně zraněnou pánev, nohy a také utrpěla vnitřní zranění. Zachránila ji palma, které se zachytila a strávila na ní osm hodin, než k ní dorazila pomoc. Jakmile byla schopna převozu, odletěla zpět do Česka, kde absolvovala několikatýdenní rehabilitace.
O tragédii nikdy nemlčela
Modelka o svém tíživém zážitku nikdy nemlčela a po svém zotavení založila nadaci Happy Hearts Fund, která pomáhá obětem živelních katastrof. Po svém uzdravení se znovu vrhla do práce. Rok po katastrofě napsala autobiografii Love Always, Petra.
V roce 2019 se její nadace přejmenovala na All Hands and Hearts. „Když jsme po zemětřesení v Nepálu v roce 2015 začali s Happy Hearts poskytovat pomoc, zjistili jsme, že když se spojíme ještě s další organizací, dokážeme toho mnohem víc za mnohem kratší dobu. Takže jsme loni sfúzovali s All Hands Volunteers, která vznikla také po tsunami z prosince 2004. Když nastane přírodní katastrofa, vyrážíme do postižené oblasti a v první fázi odstraňujeme spadané stromy, odčerpáváme vodu ze zatopených domů, v druhé pak stavíme bezpečné školy a domy,“ řekla Němcová v rozhovoru pro Elle.
Charita i podpora udržitelné módy
Vedle charitativní činnosti se Němcová snaží podporovat i ekologicky zodpovědnou módu. Sama například nakupuje od značek, které se věnují tvorbě oblečení z recyklovaných materiálů.
Práce jako zábava
Kromě filantropických aktivit se objevila také v několika televizních show, včetně slavné taneční soutěže Dancing with the Stars. Dále si zahrála ve snímcích Naprosto úžasný (2001), A Muppets Christmas: Letters to Santa (2008) či The Russian Winter (2012).
Po boku známých osobností
Němcová se na veřejnosti objevuje s řadou známých osobností, které poznala i díky své charitativní činnosti. Na snímku s monackým knížetem Albertem II. v roce 2008 na festivalu v Cannes. Modelka hovoří několika jazyky, včetně francouzštiny či italštiny.
Chodila i s Jamesem Bluntem
Proslula také vztahy se slavnými muži. Jejím partnerem byl i zpěvák James Blunt, se kterým se rozešla v roce 2007.
Randila s Seanem Pennem
Randila také s hercem Seanem Pennem, Jamesem Francem nebo Colinem Farrellem.
Byl v tom i Bruce?
Jednu dobu údajně chodila i s Brucem Willisem, ale vztah modelka nikdy nepotvrdila.
Svatba s Benjaminem
V srpnu roku 2019 se Petra Němcová provdala za francouzsko-venezuelského podnikatele Benjamina Larretche. Sňatek proběhl při západu slunce ve skalním městě Cathedral Rock v Arizoně.
"Věděli jsme, že je to posvátné místo, ale když jsme se tam brali, překonalo to naši představivost. Zrovna když nás duchovní rádce oddával, mraky dostaly takovou zlatou barvu a energie, kterou jsme cítili, byla neuvěřitelná. Bylo to jako božský happening," prohlásila o svém velkém dni modelka.
Syn Bodhi
Jen pár měsíců po svatbě, koncem roku 2019, se manželům narodil syn. Chlapec Bodhi přišel na svět předčasně ve 34. týdnu a první týdny musel strávit na jednotce intenzivní péče pro předčasně narozené děti.
Jméno podle buddhistického konceptu
"Tvoje jméno je Bodhi, odvozené od starodávného buddhistického konceptu, který vyjadřuje porozumění a čisté poznání bytí ve spojení s přírodou vesmíru, v překladu to znamená osvícený a probuzený. Stav nirvány, kterého je dosaženo 'správným způsobem života' v rovnováze a harmonii s přírodou," vysvětlila Němcová význam synova jména.
Strom bódhi, také strom osvícení či strom probuzení, je fíkusovitý strom, pod kterým podle buddhistické tradice dosáhl Buddha Gautama probuzení.
Mezi Dominikánskou republikou a Spojenými státy
Petra Němcová žije s rodinou střídavě ve Spojených státech a v Dominikánské republice.
V Čechách bývá modelka často kritizována za svou špatnou češtinu. „Po těch letech, co jsem pryč, se není čemu divit. Angličtina je mi bližší, používám ji každý den,“ řekla k tomu Němcová Blesku.