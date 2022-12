"Přeskočilo mu. Podám žádost o rozvod," říká Patrasová o Slováčkovi

V manželství zpěvačky Dagmar Patrasové a hudebníka Felixe Slováčka to opět vře. Začátkem týdne se saxofonista nechal slyšet, že problém, který jeho žena má s alkoholem, přerostl všechny meze a on vážně přemýšlí o tom, že by ji nechal proti její vůli zavřít do léčebny.

"Jediná možnost, co tu je, je zbavit ji svéprávnosti, jinak umře! To nepochopí nikdo, kdo nemá doma takto nemocného člověka. Až se to stane, tak všichni budou chodit a nadávat mi, proč jsem něco neudělal. Je to těžké," řekl Slováček Blesku poté, co jeho žena o víkendu bez omluvy nedorazila na nasmlouvané představení pro děti, kde za ni na poslední chvíli musela zaskočit její dcera Anna Slováčková. Naznačil také, že i tentokrát je důvodem její nepřítomnosti alkohol.

Jenže takové vyjádření se Patrasové velmi dotklo a rozhodla se bránit. "Není to pravda. Proč to říká? On, který pije první ligu, což o něm všichni vědí," prohlásila s tím, že žádný problém se závislostí rozhodně nemá. "Muselo mu přeskočit. Podám žádost o rozvod. Tohle je už přes čáru. Jsem z toho zoufalá. Po 40 letech manželství je takhle zákeřný," uvedla pro web eXtra.cz.

"Tak ať to podá," zareagoval Slováček na manželčina slova o rozvodu. Není to však poprvé, co Patrasová o konci manželství mluví. Naposledy se na právníky obrátila v roce 2019, v době, kdy Slováček udržoval vztah s výtvarnicí Lucií Gelemovou. Na soud nakonec nedošlo a zpěvačka to zdůvodňuje tím, že ji manžel nakonec "ukecal".