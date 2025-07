"Přemýšlela jsem, že skočím," přiznává myšlenky na sebevraždu maminka Pastrňáka

Ziembová se tak musela ohánět, aby rodinu uživila, jenže ne vždy se to dařilo. A tak přišla obrovská krize. „Černé myšlenky jsem měla několikrát. Jednou jsem byla psychicky v p*deli, že jsem neměla ani na svačinu pro kluky. Stála jsem na mostě u nás v Havířově, tam jezdil vlak. Jenže to si člověk řekne: „Nojo, co tím vyřeším, že to udělám? Pomůžu sobě, ale kam půjdou děti? Tak jsem neskočila,“ šokovala svou výpovědí. Na rovinu také přiznala, že obrovský stres, kterým procházela, se někdy projevil v jejím vztahu k synům.