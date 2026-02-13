Při minulém stání se u soudu, kde Adam Kraus čelí obvinění ze znásilnění své bývalé partnerky, se detailně probírala nahrávka, kterou předložila obžaloba a ve které se Kraus má k činu údajně přiznat. To ale obhajoba zpochybnila kvůli tomu, že byla nahrávka sestříhána. To Enevová připouští, důrazně však odmítá, že by se tím změnilo vyznění nahrávky a zkrácena prý byla jen kvůli přílišné délce záznamu. A přesto to může vypadat, že to nahrává obhajobě, právnička Enevové zůstává v klidu.
Právnička Nikol Enevové promluvila o šanci uznat Adama Krause vinného ze znásilnění
Soudní proces, kterému čelí Adam Kraus, obviněný ze znásilnění své bývalé partnerky Nikol Enevové, je ostře sledovaný. Právnička údajné oběti nyní promluvila o šancích své klientky a také o obsahu kontroverzní nahrávky.
I když je Kraus žalován státním zastupitelstvím, údajná oběť má také své právní zastoupení. Nikol Enevová si vybrala advokátku Kláru Long Slámovou. „Ze své praxe musím vzpomenout na řadu případů, kde nebyly žádné nahrávky, žádný rozhovor o skutku. A řeší se pouze skutek a jestli jsou osoby poškozené nebo poškozeného věrohodné nebo ne, jestli mají sklony k nějakým manipulacím, což tady bylo jednoznačně vyvráceno znaleckými posudky,“ řekla sebejistě Long Slámová webu eXtra.cz. U soudu pak záleží i na dalších věcech.
„Pak se vždycky řeší, jestli se ten člověk ještě někomu svěřil. Často neexistují nějaké další důkazy s výjimkou těch protichůdných tvrzení. Takže vůbec nechápu, proč se kolem nějaké nahrávky vůbec cokoliv točí. Zvlášť po tom, co (u soudu) zaznívalo dnes, a zejména i od svědků, kteří měli možnost slyšet tu dlouhou původní nahrávku,“ dodala advokátka, která o vině Krause nemá žádné pochybnosti. A to právě i na základě toho, co zaznívá na zmíněné nahrávce.
„I kdyby se tam jednalo jenom o nějaký krátký úsek, je tam z mého pohledu to podstatné. Několikrát tam říkala ne… A ten druhý se vlastně snaží jenom nějakým způsobem zdůvodnit, že to možná nebral vážně, že se ji prostě snažil dobývat a podobně,“ řekla s tím, že nejde o přesnou citaci, ale pouze parafrázování to, co mohl soud slyšet.