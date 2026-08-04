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Přátelé jí přinesli slávu, ale také potíže. Stanislava Jachnická přiznala, že ji role Phoebe připravila o filmové příležitosti

Stanislava Jachnická
Stanislava Jachnická
Stanislava Jachnicka
Stanislava Jachnická
Stanislava Jachnická
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Stanislava Jachnická |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Stanislava Jachnická patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Její nezaměnitelný hlas si diváci dodnes spojují především s „ulítlou“ Phoebe ze seriálu Přátelé. Právě tato ikonická postava jí přinesla obrovskou popularitu, zároveň ji však podle jejích slov profesně zařadila do škatulky dabérky. Z té se nyní snaží vymanit a dokázat, že má co nabídnout také před kamerou.

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Přestože se dlouhodobě věnuje také herectví a působí v divadle, filmových a televizních nabídek podle svých slov nedostává tolik, kolik by si přála. Herečka se domnívá, že je to způsobeno právě tím, že se do povědomí veřejnosti zapsala především jako dabérka.

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„Zatím nemůžu říct, že by mě bylo moc. Zatím tu práci mám jakž takž, myslím teď tu filmovou nebo televizní práci. Tam totiž moc obsazovaná nejsem, takže o tenhle post pořád bojuji,“ přiznala Stanislava Jachnická.

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Ve škatulce kvůli Phoebe 

Právě její nejslavnější dabingová role může být podle herečky jedním z důvodů, proč se jí nedaří prosadit také před kamerou. Ačkoliv jí Phoebe přinesla obrovskou popularitu, současně ji uzavřela do škatulky dabingové herečky, ze které by se nyní ráda vymanila.

„To je právě ten problém, že si všichni myslí, že jsem jenom dabingová herečka, proto ty filmové role byly vždycky trošku upozaděné. Nikdo si moc vlastně nespojil to, že hraju i divadlo a můžu točit,“ vysvětlila.

Stanislava Jachnicka, 7 padu Honzy Dedka
Role Phoebe Stanislavu Jachnickou „uzavřela“ do škatulky dabérky. Z té by se nyní ráda vymanila.
Foto: HerminaPress

„Vymanit se dá z toho tak, že všude zdůrazňujete, že neděláte jenom dabing, a snažíte se odvést vždy tu nejlepší práci, když točíte,“ popsala svůj přístup.

Příležitosti chytá za pačesy

Jachnická se tak nyní snaží na své herecké schopnosti upozornit, jak je to jen možné. Jednou z příležitostí bylo také její vůbec první vystoupení v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Beru to jako poctu, to samozřejmě, ale taky jako nějakou možnost se zviditelnit. Chtěla bych představit nějaké nové projekty,“ vidí herečka v pozvání i jistý přesah.

VIDEO: Jana Andresíková v roli čarodějnice v pohádkovém seriálu Arabela

V roce 2010 získala za celoživotní mistrovství v dabingu Cenu Františka Filipovského. | Video: Aktuálně.cz

Zdroje: extra.cz

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