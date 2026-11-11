Letos se u Prachařů rozhodně nenudili. V rodině se totiž hned dvakrát zvonilo na svatební zvony. Jakub Prachař si vzal herečku Saru Sandevu, pro kterou je jeho manželství druhým, zatímco jeho otec David Prachař se oženil už potřetí. Jeho vyvolenou se stala herecká kolegyně Sarah Haváčová. Jakub přitom s typickým humorem přiznal, že v počtu sňatků se s tátou rozhodně poměřovat nehodlá. „To takhle vyšlo. Ten táta má nějaký náskok, já už to takhle nechám. V tomhle já soutěžit nebudu a ani jsem nikdy nechtěl. To byly nějaké okolnosti, které to takhle zapříčinily, a tentokrát je to tak, jak má být,“ vysvětlil.
Prachař je po Agátě konečně šťastný. Sara mu změnila život, do minulosti si pořádně rýpl
Jakub Prachař má za sebou jedno nepovedené manželství, teď ale věří, že konečně našel ženu, se kterou mu to vyjde. Po boku Sary Sandevy jen září a na rozdíl od minulosti si své soukromí pečlivě hlídá. Došlo i na lehce jedovaté poznámky o tom, jak moc záleží na tom, s kým člověk žije. A Jakub si neodpustil ani rýpnutí do táty, který ho v počtu svateb pořád předhání.
Řeč přišla i na to, čím si vlastně Saru získal. Ta totiž při jejich prvním setkání neměla o Jakubovi zrovna valné mínění. Dokonce si o něm prý myslela, že je buran a idiot. Herec si ale z jejího někdejšího hodnocení těžkou hlavu nedělá. „Já nevím, asi jsem se buď změnil, anebo se změnila hodně ona, že se jí začaly líbit tyhle typy,“ zavtipkoval.
Nakonec prý sehrálo zásadní roli společné natáčení detektivky, při kterém spolu strávili půl roku. „Točili jsme spolu detektivku a tam půl roku nemohla uniknout. A když slyšela ty moje hluboký myšlenky, jak to myslím se světem a tak, tak přehodnotila svoje myšlení, uznala, že udělala obrovskou chybu a potom se do mě obrovsky zamilovala. Tak dlouho jsem byl vedle ní, až zjistila, že není nikdo lepší,“ popsal s nadsázkou. „Pro herce je hrozně netradiční, že se potkají při natáčení,“ zavtipkoval v podcastu Prostor X.
Na rozdíl od minulosti si dnes Jakub soukromí střeží mnohem pečlivěji. V minulosti se totiž podle něj o jeho životě psalo i proti jeho vůli. Narážel přitom na manželství s influencerkou Agátou Hanychovou, s níž má dceru Miu. „Častokrát se psalo proti mojí vůli. Záleží vždycky, s kým žijete, a ten člověk pak ovlivňuje i věci, o kterých vy nevíte, že je ovlivňuje, což se dělo,“ přiznal.
Dnes už má podle svých slov mnohem větší klid. „Teď je to daleko klidnější a člověk zjistí, že vás nemusí fotit před barákem, když jim neřeknete, že tam mají být. Teď je to skvělý a prezentuju se svou prací. To mi stačí a nepotřebuju to ničím doplnit,“ vysvětlil. Zdá se tak, že po bouřlivějším období našel nejen novou životní partnerku, ale i způsob, jak si udržet soukromí mimo zájem médií.
Promluvil také o vztahu s otcem Davidem Prachařem. Jakub se na něj v minulosti dlouho zlobil poté, co kvůli Lindě Rybové opustil jeho matku Danu Batulkovou. David Prachař dříve naznačil, že si k sobě se synem našli cestu až poté, co sám prošel rozvodem, protože některé věci člověk musí zažít, aby je pochopil. Jakub ale nabídl trochu jiný pohled. „To takhle úplně není. My jsme spolu komunikovali už předtím, pak se to možná tak ještě vystříbřilo. Spíš je to ten čas, který to omele, než ta zkušenost toho rozvodu,“ uvedl. Zdá se tedy, že v jejich případě nakonec sehrál největší roli právě čas.