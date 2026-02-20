Nejen milovníci kultovního seriálu Chirurgové truchlí. Jedna z jeho hvězd, herec Eric Dane podlehl po ani ne ročním boji zákeřné nemoci amyotrofické laterální skleróze, zkráceně označované jako ALS. Magazínu People smutnou zprávu potvrdila zdrcená rodina.
Pouhý rok od oznámení diagnózy zemřela hvězda Chirurgů Eric Dane
Svět showbyznysu zasáhla smutná zpráva. Ve věku pouhých třiapadesáti let zemřel herec Eric Dane. Podlehl zákeřné nemoci necelý rok od její diagnózy.
Nejen milovníci kultovního seriálu Chirurgové truchlí. Jedna z jeho hvězd, herec Eric Dane podlehl po ani ne ročním boji zákeřné nemoci amyotrofické laterální skleróze, zkráceně označované jako ALS. Magazínu People smutnou zprávu potvrdila zdrcená rodina.
„S těžkým srdcem oznamujeme, že Eric Dane zemřel ve čtvrtek odpoledne po odvážném boji s ALS. Během své cesty se stal Eric vášnivým zastáncem povědomí a výzkumu, odhodlaným změnit život ostatních, kteří čelí stejnému boji. Bude nám hluboce chybět a s láskou na něj budeme vždy vzpomínat,“ píší zarmoucení pozůstalí. „Své poslední dny strávil obklopen drahými přáteli, oddanou manželkou a dvěma krásnými dcerami, Billie a Georgií, které byly středem jeho světa,“ stojí dále v prohlášení.
O svém stavu se herec přitom dozvěděl teprve minulý rok. O svých pocitech se před několika měsíci rozpovídal v pořadu pořadu Good Morning America. „Každý den se probudím a hned si připomenu, že se to děje. Není to sen,“ řekl dvaapadesátiletý herec, který se během svého povídání dokonce rozplakal. Nejvíc ho trápí, že pravděpodobně neuvidí dospívat své dvě dcery. „Štve mě to, protože můj otec odešel, když jsem byl malý, a já teď velmi pravděpodobně zemřu, než mé dcery dospějí,“ posteskl si Dane.
Herec také promluvil o tom, jak u něj nemoc postupuje. „Mám už jen jednu funkční ruku. Levá strana funguje. Pravá strana, moje dominantní, kompletně fungovat přestala… Moje levá paže taky odchází. Přijde mi, že za pár měsíců nebudu mít ani tu. Bojím se i o své nohy…“ prozradil, jak na tom aktuálně je. Přesto však odmítal boj s nevyléčitelným onemocněním vzdát. A to i přesto, že data jsou neúprosná. Současná lékařská věda nemá na toto onemocnění lék a pacienti umírají do pěti let od diagnózy.