Poslední zpověď Karla Gotta už se tiskne. Knihu sepsal před smrtí, manželka ji vydá

Na rozdíl od premiéry dlouho očekávaného dokumentu Karel, která se kvůli pandemii koronaviru odložila na neurčito, kniha, kterou zpěvák Karel Gott stihl za svého života napsat, se už tiskne.

Informace o knize zveřejnila Ivana Gottová na jeho oficiálním profilu. "Milí příznivci mého manžela, s velkou radostí vám dnes poprvé mohu ukázat obálku autobiografie Karla Gotta 'Má cesta za štěstím'. Tento výstižný název si manžel zvolil sám, stejně jako titulní fotografii Lenky Hatašové," okomentovala fotografii.

Unikátní autobiografii stihl zpěvák za svého života dokončit. Postupně ji skládal z mozaiky vzpomínek, editoval a dopisoval během posledních několika let. "Slíbila jsem manželovi, že knihu dotáhneme obrazově a graficky do takové podoby, se kterou by se ztotožnil a byl by spokojen do posledního detailu. Zároveň mi Karel dal souhlas, aby jeho obdivovatelé a čtenáři blíže nahlédli do jeho umělecké tvořivé duše také skrz jeho kresby, ručně psané poznámky a texty písní, stejně tak do dětských let, o kterých podávají autentické svědectví jeho vysvědčení a školní poznámky," uvedla už v září minulého roku Gottová.

Knihu o mnohonásobném držiteli ocenění Zlatý slavík najdete v českých knihkupectvích již 14. července, v den jeho nedožitých narozenin.