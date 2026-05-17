„S Danielou jsme se rozešli v klidu, s respektem a vzájemnou úctou. Nebudeme k tomu poskytovat další podrobnosti a prosíme o respektování soukromí,“ napsal Ondřej Gregor Brzobohatý v úterý 12. května na Instagramu.
Poslední společné fotky Daniely a Ondřeje Brzobohatých: Ještě v prosinci se smáli po boku přátel
O tom, že ve vztahu Ondřeje Gregora Brzobohatého a Daniely Brzobohaté, dříve Písařovicové, nemusí být všechno v pořádku, se v zákulisí mluvilo už nějakou dobu. Až vyjádření samotného skladatele a herce ale definitivně potvrdilo, že manželství skončilo. Dvojice oznámila rozchod v klidném tónu a bez dalších detailů.
Už předtím si ale lidé všímali, že se pár delší dobu neobjevuje společně na veřejnosti. Ondřej s Danielou už spolu podle všeho netočí ani pořad Inkognito na Primě, kde je diváci dříve vídali bok po boku. Nabízí se tak otázka, kdy je veřejnost naposledy viděla spolu a spokojené.
Poslední výraznější společné snímky pocházejí z loňského prosince. Daniela tehdy 12. prosince slavila 47. narozeniny a večer si užila ve společnosti blízkých přátel. Mezi nimi nechyběla herečka Veronika Arichteva s manželem, režisérem Biserem Arichtevem, a právě také Ondřej Brzobohatý. Čtveřice vyrazila na skleničku a podle veselého selfie přímo z baru panovala u stolu velmi uvolněná nálada.
Veronika Arichteva tehdy snímek okomentovala slovy: „SPOILER. Všichni VĚRNÍ.“ Na první pohled dvojsmyslná poznámka ale neměla nic společného s nevěrou. Šlo o narážku na detektivní reality show Zrádci, které se Daniela účastnila.
Kamarádky, které se drží i v těžkých chvílích
Danielu a Veroniku pojí přátelství už několik let. Sblížily se v roce 2018 během StarDance, kde společně zažívaly náročné tréninky, nervozitu i radost z taneční soutěže. Od té doby si zůstaly blízké a Veronika tehdy Danielu k narozeninám veřejně potěšila i milým hashtagem „to se máme, že tě máme“.
Fotka z prosincové oslavy měla navíc pro fanoušky Veroniky Arichtevy ještě jeden rozměr. Herečku na ní viděli po delší době upřímně se smát, a to po velmi bolestném období, kdy přišla o nenarozené miminko. Daniela jí tehdy zřejmě byla oporou, stejně jako jí Veronika může být nyní, kdy se rozpadlo její manželství s Ondřejem.
Ostatně Arichteva patřila i mezi hosty na jejich italské svatbě. Právě proto se dá čekat, že v současné situaci nebude Daniela na těžké chvíle sama. Ačkoli ona ani Ondřej nechtějí rozchod dál komentovat, z posledních společných vzpomínek je patrné, že ještě před několika měsíci působili jako pár, který si společné chvíle s přáteli umí užít.