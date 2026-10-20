Pražské Národní divadlo se dnes ponoří do smutku. Rodina, přátelé, herečtí kolegové i veřejnost se přijdou naposledy rozloučit s Jiřím Štěpničkou, který zemřel 11. října ve věku 79 let. Poslední sbohem se uskuteční přímo na jevišti jeho milované první scény, kde strávil více než půl století. Připravený program slibuje vzpomínky, hudbu i silné okamžiky.
Poslední sbohem Jiřímu Štěpničkovi. Národní divadlo se loučí s legendou, zazní písně i zvony
Více než půl století spojil s Národním divadlem, dnes se s ním jeho domovská scéna rozloučí naposledy. Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let a smuteční obřad na jeho počest doprovodí vzpomínky kolegů, hudební vystoupení i archivní záběry.
Historická budova Národního divadla se otevřela veřejnosti v 10.30 hodin. Lidé mohli položit květiny a poklonit se u rakve, samotný smuteční obřad začal v jedenáct. Promluví ředitel divadla Jan Burian a jeho dlouholetí kolegové Taťjana Medvecká a Vladislav Beneš. „Děkuju ti za všechny chvíle, které jsem na tomhle jevišti s tebou mohla prožít. A že jich za těch 50 let bylo, odpočívej v pokoji,“ řekla herečka. „Rád jsi vyprávěl historky, rád ses smál, hlasitě. Jednou jsi řekl, že moc dobře víš, co znamená, že všechno zlé je pro něco dobré. Společně jsme spolu prožili 60 let a věřím, že se jednou setkáme,“ vzpomínal Beneš.
Hudební část zajistí jazzový pianista Emil Viklický a herec a zpěvák Igor Orozovič. Součástí rozloučení mají být také fotografie z rodinného archivu i ukázky z bohaté herecké kariéry. Na závěr se očekává vynesení rakve z divadla za potlesku přítomných a za zvuku zvonů, které se mají rozezvučet po celé Praze.
Právě Národní divadlo bylo pro Štěpničku zásadním místem. Členem jeho činohry se stal v roce 1975 a během desítek let zde vytvořil téměř stovku rolí. Za ztvárnění Raymonda v inscenaci Blackbird získal v roce 2010 Cenu Thálie. Diváci ho znali také z filmů a seriálů, výraznou stopu ale zanechal především v dabingu.
Jeho hlasem k českým divákům promlouval Harrison Ford jako Indiana Jones nebo Michael Douglas. Za dabing získal Cenu Františka Filipovského a v roce 2024 obdržel ocenění Master Prix za celoživotní mistrovství v herectví a dabingu.
Rodinný příběh herce byl poznamenán i těžkými osudy jeho matky, herečky Jiřiny Štěpničkové. Ta se v roce 1951 pokusila s malým synem překročit hranice, byla však zatčena a později odsouzena k patnácti letům vězení.
Štěpnička se po roce 1989 dlouhá léta snažil získat zpět rodinnou vilu v Zbraslavi, o kterou jeho matka přišla. Ani po zhruba patnácti letech právních sporů však neuspěl. V posledních letech měl navíc komplikovaný vztah se synem Jakubem, který je lékařem. Zda se syn dnešního rozloučení zúčastní není jisté.
Po skončení smutečního aktu by měla rakev zamířit na Vyšehradský hřbitov, kde je pohřbena také hercova matka a jeho manželka Jana Říhová. Štěpnička po sobě zanechal dvě děti, syna Jakuba a dceru Juditu, i výraznou stopu v českém divadle, filmu a dabingu. Jeho hlas bude divákům znít dál, tentokrát už ale jen z filmových pláten, televizních obrazovek a rozhlasových nahrávek.
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