Také proto rodina předem vyzvala všechny, kteří se s Hrzalem přišli rozloučit, aby tentokrát klasická pravidla pohřbu klidně nechali stranou. Místo výhradně černého oblečení mohli zvolit barvy, něco veselého či bláznivého nebo kousek, který jim zesnulého moderátora připomínal. „Ať je to ještě jeden poslední mejdan pro Luďka,“ stálo na parte.
Poslední mejdan pro Luďka. Rodina a přátelé se rozloučili s oblíbeným moderátorem Hrzalem
Ve Strašnickém krematoriu se ve čtvrtek 3. září uskutečnilo poslední rozloučení s moderátorem, DJem a jedním z průkopnických hlasů Evropy 2 Luďkem Hrzalem. Bylo mu pouhých šedesát let a poslední čtyři roky bojoval s leukemií. Jeho nejbližší si přáli, aby se smuteční obřad nenesl pouze v černých barvách, ale připomínal především člověka, který měl rád humor, hudbu a život.
Čtyři roky bojoval s nemocí
Hrzal zemřel 27. srpna poté, co několik let bojoval s leukemií. Nemoc mu byla diagnostikována v roce 2022 a během léčby podstoupil také transplantaci kostní dřeně. Dárkyní se stala jeho dcera Lucie. Nemoc se však později vrátila a moderátorův zdravotní stav se v posledních měsících výrazně zhoršil.
Ani v těžkém období se ale Hrzal úplně neuzavřel před světem. Ještě na jaře oslavil s přáteli a kolegy své šedesáté narozeniny a později ho blízcí navštěvovali doma či u lůžka. Mezi lidmi, kteří na něj po smrti veřejně vzpomínali, byli například Miloš Pokorný, Roman Holý nebo Pavel Hájek, s nímž Hrzal dlouhá léta spolupracoval.
Patřil k hlasům začátků Evropy 2
Luděk Hrzal byl s českým rádiovým prostředím spojený od jeho porevolučních začátků. Na Evropě 2 patřil mezi první moderátory a společně s Pavlem Hájkem alias Doktorem Bubnem uváděl kultovní pořad Sexíček Live, do kterého volali posluchači a otevřeně vyprávěli o svých zkušenostech. Později působil také v televizi, mimo jiné moderoval pořad SOS na Primě.
Hudba ale byla součástí jeho života dávno předtím. Narodil se 25. dubna 1966 v Sušici a už v mládí hrál s Romanem Holým v novovlnné kapele Bossanova. Působil také v recesistické skupině Ďáblovi soustružníci a jako DJ začal pracovat už v polovině osmdesátých let.
Leoši Marešovi změnil život
Jeho význam pro české rádio se přitom nepočítá jen množstvím odvysílaných hodin. Pro některé pozdější hvězdy byl také člověkem, který jim pomohl udělat první důležitý krok.
Velmi osobně na něj vzpomínal Leoš Mareš. Právě Hrzal podle něj sehrál zásadní úlohu v tom, že vůbec sebral odvahu zkusit štěstí na Evropě 2. „Na Evropě 2 jsem díky Luigimu. Nikdy mu to nezapomenu. Změnil mi celý život,“ napsal Mareš po jeho smrti.
Pro okruh lidí spojených s Evropou 2 jde navíc během relativně krátké doby o další bolestnou ztrátu. O to symboličtější bylo přání Hrzalových blízkých neproměnit jeho poslední rozloučení pouze ve smutnou událost.
Místo přísně formálního sbohem tak chtěli připomenout Luďka Hrzala takového, jakého ho znali – jako člověka spojeného s rádiem, hudbou, legrací a generací, která v devadesátých letech pomáhala vytvořit úplně nový svět českého soukromého vysílání. A právě v tomto duchu měl proběhnout i jeho úplně poslední „mejdan“.