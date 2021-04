Porno z pomsty. Nahé fotky hvězdu reality show málem dohnaly k sebevraždě

Bývalá účastnice reality show Love Island bude zjišťovat, jak se takové postoje a chování normalizují a zda k tomu dochází už ve školním věku. McDermottová vyzpovídá mladé ženy a dívky navštěvující státní i soukromé školy ve Velké Británii a promluví si s nimi o jejich zkušenostech se sexismem.

V hodinovém speciálu nazvaném Sexismus ve školách vyslechne také mladé muže a chlapce a jejich pohled na věc. BBC si od filmu slibuje opět velký ohlas, protože Zařin dokument o pornu z pomsty byl "šokující a spoustě lidem otevřel oči", píše web The Independent.

Hvězda Love Islandu totiž v únorovém dokumentu přiznala, jak ji "porno z pomsty" psychicky zlomilo a málem dohnalo k sebevraždě. Ve 14 letech na ni jeden chlapec ve škole vyvíjel nátlak, aby mu posílala své intimní snímky. Ve škole tehdy čelila šikaně a cítila se osamělá, a tak si myslela, že když se chlapci líbí, mohlo by to pomoct jejímu společenskému postavení mezi spolužáky. Chlapec však fotky sdílel po škole a situace se jen zhoršila.

"Bylo to takové temné období, hodně jsem toho v sobě zablokovala. Pamatuju si, že jsem pořádně nejedla a nespala, měla jsem pořád špatnou náladu, která se nelepšila. Dostala jsem se do stavu, kdy jsem měla sebevražedné sklony. Tak špatné to bylo," řekla BBC.

"Uvědomovala jsem si, že až se ty snímky dostanou ven, tak budu vlastně ještě víc šikanovaná - a to jsem nemohla unést. Řekla bych, že mě to ovlivňuje dodnes," dodala.

Podruhé čelila podobnému případu během své účasti v reality show Love Island v roce 2018. Tehdy jí bylo 21 let. "Ani vám nedokážu popsat ten pocit, když víte, že se za vás rodiče stydí," říká Zara v dokumentu se slzami v očích. "Bylo to tak trapné. Chtěla jsem prostě umřít."

Zara tvrdí, že její nahé fotky rozeslal muž, s nímž se stýkala před účastí v soutěži Love Island. Když ho její nejlepší kamarádka konfrontovala přes WhatsApp, popřel to.

Problémem jsou podle ní i nechápavé reakce lidí, kteří se podivují, proč to udělala, a povyšují se nad ni. "Četla jsem nějaké komentáře na internetu pod článkem, který o tom psal, a oni nechápali, proč bojuju proti pornu z pomsty a přitom pózuju na Instagramu v bikinách," řekla dále v dokumentu.

"Absolutně jim unikla pointa. Byla jsem naprosto zneuctěna a moje důvěra byla narušena, někdo porušil zákon. Ale zákon neporušujete, když si na Instagram dáváte fotky v bikinách," dodává.

Dokument Zara McDermott: Revenge Porn, který byl uveden v únoru, je zatím nejsledovanějším faktickým pořadem BBC Three v roce 2021.

