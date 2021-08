Jako stará jsem neviditelná, tvrdí Pořízková. Na obálce časopisu je opět nahá

Šestapadesátiletá Pavlína Pořízková se svěřila, že si s přibývajícím věkem často připadala přehlížená. Když si jí na jedné společenské akci muži nevšímali, rozhodla se přehodnotit život a konečně k sobě začala být upřímná.

Na sociální sítě se od té doby nebojí sdílet fotky bez make-upu a také se často svým fanouškům svěřuje s problémy. Pořízková se rozhodla být více upřímná a ukázat, že stárnutí je normální věc. Nový přístup k životu jí zjevně funguje. Nedávno se totiž objevila na titulní straně časopisu nahá. Její intimní partie zakryla grafika časopisu LA Magazine.

"Jsem velmi pyšná, že jsem na titulní straně a součástí vydání časopisu LA Magazine, který se zabývá stárnutím. Stále se lepšíme v oslavování krásy, která vychází z mnoha odlišných velikostí a barev, avšak otázka věku je něco, co se musí stále dobývat… Ti, kteří mají problém s oslavou těla a věku postarší ženy, máte zde tlačítko přestat sledovat," napsala ke svému příspěvku na Instagramu Pořízková.

Pavlína, která se představuje už několik let jako Paulina, článek o vyzdvihnutí staršího ženského těla vychválila do nebes a všem doporučuje, aby se nad touto problematikou zamysleli. Ženy jsou podle ní krásné v jakémkoli věku a každé ženské tělo by mělo být oslavováno.