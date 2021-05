Poprvé nahoře bez. Transgender herec Page sdílel fotku, na které je bez trička

Elliot Page, který do začátku prosince minulého roku vystupoval ještě jako Ellen Pageová, než se vyjádřil, že chce, aby ho okolí oslovovalo mužským zájmenem, sdílel nyní svou fotografii, na které je bez trička. Své tělo tak ukazuje poprvé od doby, co podstoupil operaci, při které mu byla odebrána prsní tkán. Tuto proceduru sám herec popsal jako "záchranu života".

Čtyřiatřicetiletý herec označil svůj příspěvek, ve kterém se ukazuje s obnaženou horní částí těla, za své "první pánské plavky" a s hashtagy #transjoy a #transisbeautiful. Čímž chtěl poukázat na to, že i translidi mohou prožívat radost a dokazovat krásu svého těla.

Hvězda filmu Juno, za nějž získala nominaci na Oscara, se minulý měsíc svěřila v rozhovoru u Oprah Winfreyové, že se nyní cítí šťastnější. Page tak reagoval na to, že podstoupil zákrok plastické chirurgie, a zdůraznil, že je podle něj důležitá podpora zdravotní péče pro transsexuály. "Chci, aby lidé věděli, že to změnilo život nejen mně, ale věřím, že to dokáže zachraňovat životy, což je případ mnoha lidí," citoval herce deník Independent.

Transgender herec rovněž dodal, že takové věci, jako je nošení trička, ručníku obmotaného kolem pasu po sprchování nebo dotýkání se vlastní hrudi v něm vyvolalo "příjemný pocit ve svém těle pravděpodobně poprvé v životě".

Page je aktivní v podpoře LGBT komunity. Naléhá na úředníky, aby více podporovali zdravotní péči o transsexuály a umožňovali jim přístup ke sportu. Někteří zákonodárci se totiž snaží zakázat transsexuální mládeži sporty, vyžadují, aby odpovídaly jejich genderové identitě. "Děti zemřou," tvrdí Page. "A přitom je to tak jednoduché."

V současnosti nejznámější představitel transkomunity v Hollywoodu dodal, že operace mu dodala nově nalezenou energii, protože "je to tak uvolňující zkušenost". "Je to neuvěřitelně nové. Cítím se, že jsem nebyl sám sebou od svých 10 let," řekl Page.

Když herec udělal svůj coming out v prosinci minulého roku, jeho oznámení bylo široce vítáno, ale stalo se také zlomovým okamžikem pro transkomunitu v Hollywoodu.

V březnu toho roku pak Page poskytl první rozhovor od svého coming outu pro časopis Time, ve kterém mimo jiné řekl: "Očekával jsem velkou podporu a lásku a také obrovské množství nenávisti a transfobie. To se v zásadě stalo."