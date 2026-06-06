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Popelka Šafránková dobyla Evropu, s režisérem Vorlíčkem se ale rozhádala kvůli jedinému rozhovoru

Libuše Šafránková
Libuše ŠafránkováFoto: Filmové studio Barrandov
Libuše Šafránková
Libuše ŠafránkováFoto: Filmové studio Barrandov
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jedna z nejoblíbenějších českých hereček Libuše Šafránková zemřela v roce 2021 krátce po oslavě svých 68. narozenin. Navždy zůstane nejslavnější filmovou Popelkou, kterou natočila jako 19letá studentka brněnské konzervatoře. Zahrála si princezny, mladé odvážné dívky i nepřehlédnutelné partnerky. Připomeňte si její nejslavnější role.

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Libuše Šafránková prožila dětství ve Šlapanicích u Brna spolu s mladší sestrou Miroslavou, která se také stala herečkou. Už během studií na brněnské konzervatoři Libuše hostovala ve Státním divadle v Brně a jako 18letá debutovala ve filmu coby Barunka v Babičce. 

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Přestože se v posledních letech na obrazovce ani plátně neobjevovala, patří k nejoblíbenějším českým herečkám. Posledním snímkem, ve kterém hrála, byl film Jak jsme hráli čáru v roce 2014. V roce 2015 obdržela prezidentskou medaili Za zásluhy.

Šafránková by letos 7. června oslavila 73. narozeniny. Zemřela v roce 2021, dva dny po svých osmašedesátinách. Na její nejslavnější role se podívejte v naší galerii.

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Libuška a Miroslava

Libuše Šafránková
Libuše Šafránková a sestra MiroslavaFoto: ČTK

Libuše Šafránková prožila dětství ve Šlapanicích u Brna spolu se sestrou Miroslavou, jež je o pět let mladší. I ona se stala herečkou. Objevila se například jako Borůvka ve snímku Jak svět přichází o básníky. V posledních letech svého života změnila odvětví svého působení a vlastnila tiskovou agenturu Kirké.

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