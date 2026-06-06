Libuše Šafránková prožila dětství ve Šlapanicích u Brna spolu s mladší sestrou Miroslavou, která se také stala herečkou. Už během studií na brněnské konzervatoři Libuše hostovala ve Státním divadle v Brně a jako 18letá debutovala ve filmu coby Barunka v Babičce.
Popelka Šafránková dobyla Evropu, s režisérem Vorlíčkem se ale rozhádala kvůli jedinému rozhovoru
Jedna z nejoblíbenějších českých hereček Libuše Šafránková zemřela v roce 2021 krátce po oslavě svých 68. narozenin. Navždy zůstane nejslavnější filmovou Popelkou, kterou natočila jako 19letá studentka brněnské konzervatoře. Zahrála si princezny, mladé odvážné dívky i nepřehlédnutelné partnerky. Připomeňte si její nejslavnější role.
Přestože se v posledních letech na obrazovce ani plátně neobjevovala, patří k nejoblíbenějším českým herečkám. Posledním snímkem, ve kterém hrála, byl film Jak jsme hráli čáru v roce 2014. V roce 2015 obdržela prezidentskou medaili Za zásluhy.
Šafránková by letos 7. června oslavila 73. narozeniny. Zemřela v roce 2021, dva dny po svých osmašedesátinách. Na její nejslavnější role se podívejte v naší galerii.
Libuška a Miroslava
Libuše Šafránková prožila dětství ve Šlapanicích u Brna spolu se sestrou Miroslavou, jež je o pět let mladší. I ona se stala herečkou. Objevila se například jako Borůvka ve snímku Jak svět přichází o básníky. V posledních letech svého života změnila odvětví svého působení a vlastnila tiskovou agenturu Kirké.
Libuška a Miroslava
Libuše Šafránková prožila dětství ve Šlapanicích u Brna spolu se sestrou Miroslavou, jež je o pět let mladší. I ona se stala herečkou. Objevila se například jako Borůvka ve snímku Jak svět přichází o básníky. V posledních letech svého života změnila odvětví svého působení a vlastnila tiskovou agenturu Kirké.
První skutečný vstup do povědomí filmových a televizních diváků
Libuši coby 17letou studentku si v roce 1971 vyhlédl režisér Antonín Moskalyk do role Barunky v televizní filmu Babička s Jarmilou Kurandovou. Pro Šafránkovou to byl první skutečný vstup do povědomí filmových a televizních diváků.
Babička
„Hned jak jsem ji poprvé viděl, říkal jsem si, že v té holce něco bude. A když jsem se dozvěděl, že je ze Šlapanic, věděl jsem, že to dotáhne daleko,“ řekl režisér Antonín Moskalyk v rozhovoru pro Blesk. On sám totiž také ve Šlapanicích vyrostl.
Tři oříšky pro Popelku
Následovala role, která jí přinesla dodnes trvající slávu. V zimě 1972 natočila s Václavem Vorlíčkem filmovou pohádku Tři oříšky pro Popelku, která se stala klasikou české kinematografie. František Pavlíček, skutečný autor scénáře, který se však nesměl objevit v titulcích, vytvořil trochu jinou Popelku než bratři Grimmové. Tentokrát nečeká v koutě na prince, ale jezdí rychle na koni a výborně střílí z kuše. A dokonce si dělá z prince legraci.
Nejoblíbenější pohádka nejen v Česku
Pohádka je dodnes jednou z nejoblíbenějších nejen v Česku a na Slovensku, ale i Německu nebo Norsku. Na zámku Moritzburg u Drážďan se každý rok otvírá výstava věnovaná tomuto filmu a všechny popisky nebo titulky k dokumentům jsou také v češtině.
Úspěch Tří oříšků pro Popelku udělal z tehdy mladé Libuše Šafránkové hvězdu, kterou si zamilovali diváci nejen u nás, ale i v zahraničí. Za jejím průlomem stál režisér Václav Vorlíček, a tak by se mohlo zdát, že slavná pohádka odstartovala dlouhou a bezproblémovou spolupráci. Ve skutečnosti se ale jejich vztahy později výrazně zhoršily. Podle Vorlíčka mezi nimi vznikl spor kvůli zrušenému rozhovoru pro německá média, po kterém se jejich pracovní cesty téměř definitivně rozešly.
Členkou Činoherního klubu byla téměř 20 let
Po odchodu ze Státního divadla Brno v roce 1971 přešla do pražského Divadla Za branou režiséra Otomara Krejči. Kvůli jeho podpisu petice 2000 slov a vyloučení z KSČ však bylo divadlo násilně uzavřeno a Libuše Šafránková se na téměř dvacet let stala členkou Činoherního klubu. Ztvárnila v něm desítky rolí.
Filmy, pohádky a komedie
Pravidelně se objevovala ve filmech, pohádkách a komediích. Ve filmové pohádce režiséra Karla Kachyni Malá mořská víla si zahrála spolu se svou sestrou Miroslavou. V krátkovlasé paruce se objevila jako vodnická dívka Jana ve snímku Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.
Šafránková u Husáka
V roce 1975 Libuši Šafránkovou přijal na Pražském Hradě spolu s ostatními umělci houslistou Václavem Hudečkem a herečkou Jaroslavou Obermaierovou tehdejší prezident Gustav Husák.
Seznámení s Josefem Abrhámem
V Činoherním klubu se seznámila s Josefem Abrhámem. V roce 1976 se vzali a za rok se jim narodil jediný syn Josef. Ten je dnes dokumentárním režisérem a má ze dvou vztahů pět dětí.
Princ a Večernice
Další oblíbená pohádka, ve které si zahrála jednu z hlavních rolí, se jmenuje Princ a Večernice. Režíroval ji opět Václav Vorlíček, tentokrát podle scénáře Jiřího Brdečky (autor mj. scénáře Limonádový Joe). A opět nechyběl humor. Scéna, ve které Šafránková jako Večernice loudí po princi Velenovi hubičku, stále patří k nejlíbeznějším.
Měla být Arabelou
V roce 1980 si měla zahrát Arabelu ve stejnojmenném seriálu Václava Vorlíčka, ale protože dostala angínu, nahradila ji Jana Nagyová. Libuše Šafránková ji však v seriálu nadabovala, což dodalo Arabele na něžnosti a jemnosti. V 80. letech si ještě zahrála v pohádce Třetí princ, ale častěji se začala objevovat ve filmových komediích, především Jiřího Menzela a Ladislava Smoljaka. Se svým mužem Josefem Abrhámem vytvořila manželskou dvojici ve filmu Vrchní, prchni! a její hláška „z vás bude mít paní taky radost“ patřila k oblíbeným.
Svatební cesta do Jiljí
O dva roky později si zahráli zasnoubený pár v televizním filmu Svatební cesta do Jiljí.
Slavnosti sněženek
První spoluprací s režisérem Jiřím Menzelem byly Slavnosti sněženek v roce 1983, kdy jí bylo třicet let. Zahrála si učitelku místní školy, která nabádá rozhádané myslivce ke smíru a zpívá s dětmi Čechy krásné, Čechy mé.
Vesničko má, středisková
O dva roky později přišla role Jany Turkové, manželky žárlivého traktoristy Turka v komedii Vesničko má, středisková. Šafránková toho sice ve filmu moc neřekne, zato hodně vyjádří pohledy a pohyby. Komedie patří dodnes k nejoblíbenějším českým filmům.
Obecná škola
Devadesátá léta přinesla posun od komediálních filmů k vážnějším. V roce 1991 přijala nabídku Jana Svěráka zahrát si partnerku jeho otce Zdeňka ve filmu Obecná škola. Poprvé vytvořila filmovou dvojici se Zdeňkem Svěrákem v komedii Jára Cimrman ležící, spící v roce 1983.
Kolja
A potřetí se spolu potkali v Oscarem ověnčeném Koljovi v roce 1996. Jan Svěrák s Libuší Šafránkovou původně do role zpěvačky Kláry nepočítal, ale po vyzkoušení několika hereček mu podle jeho slov došlo, že vedle Zdeňka Svěráka působí jako jeho partnerka věrohodně jen dvě herečky, Daniela Kolářová a Libuše Šafránková.
Jediný Český lev
Za roli zpěvačky Kláry, která zpívá na pohřbech, Libuše Šafránková dostala svého jediného Českého lva. Bylo to v roce 1996.
Nominace na Českého lva
Nominaci na Českého lva si vysloužila za roli Kvidovy maminky ve filmu Báječná léta pod psa, kde hrála po boku Ondřeje Vetchého.
Všichni moji blízcí
Spolu s manželem Josefem Abrhámem si zahrála ve filmu Matěje Mináče Všichni moji blízcí z roku 1999. Zvláště scéna vystrašené maminky, která se zdráhá vyslat svého chlapce Wintonovým vlakem do Londýna, je herecký koncert mnoha poloh.
Cirkus Humberto
Libuše Šafránková se nevyhýbala ani seriálům. Ve výpravném Cirkusu Humberto jí sice režisér František Filip dal jen menší roli osudové lásky hlavního hrdiny Vaška Růženky Langermannové. Ovšem o čtyři roky později jí svěřil hlavní roli - operetní zpěvačku Josefínu v seriálu Náhrdelník. V roce 2003 ztvárnila postavu Karličky Formánkové v Četnických humoreskách, které vidíte na fotografii.
Gympl s (r)učením omezeným
V roce 2012 přijala roli učitelky Elišky Holoubkové v seriálu televize Nova Gympl s ®učením omezeným. Přestože patřila k hlavním lákadlům seriálu, po první řadě své účinkování ukončila, údajně ze zdravotních důvodů.
Celý život se vyhýbala médiím
Ačkoliv se Libuše Šafránková celý život důsledně vyhýbala médiím a vůbec nedávala rozhovory, patřila mezi nejoblíbenější české herečky. Pravidelně obsazovala přední příčky diváckých anket, například TýTý nebo Hvězda mého srdce.
Poslední role
Posledním snímkem, ve kterém hrála, byl v roce 2014 film Jak jsme hráli čáru, kde ztvárnila babičku Achbergerovou. Vyprávěl o životě na československo-rakouském pomezí v 60. letech minulého století.
Medaile Za zásluhy
V roce 2015 dostala Libuše Šafránková od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání Medaili Za zásluhy. Cenu si kvůli nemoci nemohla převzít a zastoupila ji sestra Miroslava. Prezident jí pro sestru dal také tři oříšky, symbol jejího nejslavnějšího filmu.
Rodina jako priorita
Posledních několik let se v televizi, divadle ani filmu neobjevovala. Podle informací Blesku se věnovala výhradně vnoučatům, kterých má od svého syna Josefa celkem pět.
Libuše Šafránková zemřela 9. června roku 2021, dva dny po svých 68. narozeninách.