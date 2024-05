Polyamorie Ivy Frühlingové je trnem v oku jejímu okolí. Odnáší si to její syn

Předsudkům okolí musí čelit zpěvačka Iva Frühlingová, která se ještě před časem svěřila s tím, že s manželem, pilotem Janem, se již před časem dohodli na nezvyklé formě svého vztahu. Místo klasické monogamie upřednostnili polyamorii (udržování několika milostných vztahů najednou - pozn. red.).

"S manželem si ve vztahu nelžeme, myslím si, že je to zdravý způsob, jak si udržet vztah dlouhodobě v chodu," pochvaluje si Frühlingová. Má to ale i stinnou stránku, jmenovitě nepochopení ze strany okolí. "Myslím si, že takhle žije spousta lidí, ovšem od té doby, co jsem to řekla, tak nám začaly škodit některé maminky ze školy, kam chodí můj syn. Začaly škodit i jemu. Musela jsem tedy vzít velkou zpátečku, což mě hodně mrzí, protože si myslím, že neděláme absolutně nic špatného."

Zpěvačka s manželem a synem Adamem žije v Praze, ani ve velkoměstě se ovšem jejich nevšední životní styl nesetkává vždy jen s pochopením. "Myslím si, že děláme něco dobrého, protože spolu mluvíme. Nedokázala jsem si uvědomit, jak některé matky mohou být tak přízemní, navíc když jsem se dozvěděla, že jedna dříve prodávala svoje tělo v Německu," svěřila se s detaily v rozhovoru pro eXtra.cz. "Děláme dobrou věc, která se nám vrátila ve špatném od těch tří matek, ale to už nějak prostě přežijeme."

Zpěvačka ovšem cítí potřebu objasnit skutečnost, že ačkoli jsou s manželem otevření tomu, aby se vídali i s jinými lidmi, neznamená to automaticky orgie a nezřízený sexuální apetit. "Jsem absolutně proti promiskuitě a takovýmto věcem. Honza je moje nejlepší kámoška, které mohu všechno říct. Vyprávím mu skoro každou minutu z mého dne a on mně také. Baví mě, jak jsme k sobě upřímní a neskrýváme před sebou nic," uzavřela to Frühlingová.