Když se vysloví jméno Marilyn Monroe, většině lidí se vybaví platinová blondýnka v bílých šatech, kterým proud vzduchu zvedá sukni nad větrací šachtou. Jenže zatímco filmové publikum obdivovalo její krásu, Hollywood si šeptal i o něčem jiném. O mužích, kteří se v jejím životě objevovali, mizeli a někdy po sobě zanechali víc otázek než jistot.
Policista, baseballová legenda i prezident. Muži Marilyn Monroe dodnes budí zvědavost
Marilyn Monroe nebyla jen ikonou filmového plátna, ale také ženou, jejíž milostný život fascinoval Hollywood i veřejnost. Po jejím boku se objevili policista, baseballová legenda, slavný dramatik i muži z nejvyšších politických kruhů. Kde ale končí skutečné vztahy a začíná legenda, která kolem Marilyn žije dodnes?
Marilyn, která by 1. června oslavila 100. narozeniny, se stala symbolem ženské přitažlivosti i hollywoodského tajemství. A právě proto se kolem ní už za života hromadily příběhy, polopravdy i fámy. Seznam mužů, s nimiž měla být spojována, byl dlouhý. Ne všechno se dá doložit, ale jedno je jisté: její soukromí fascinovalo veřejnost skoro stejně jako její filmy.
První manželství přišlo už v šestnácti
Než se z Normy Jeane Baker stala Marilyn Monroe, byla mladou dívkou, která se poprvé vdala už v šestnácti letech. Jejím prvním manželem byl policista James E. Dougherty. V té době ještě nikdo netušil, že se z nenápadné dívky jednou stane jedna z největších ikon 20. století.
Dougherty později tvrdil, že kdyby během války neodešel k obchodnímu námořnictvu, možná by jejich manželství nikdy neskončilo a ona by zůstala „paní Dougherty“. Jestli šlo o romantickou vzpomínku, nebo spíš o iluzi bývalého manžela, už se nedozvíme. Jisté je, že po rozvodu v roce 1946 se život Marilyn vydal úplně jiným směrem.
Baseballová legenda a žárlivost na slavnou scénu
Druhým manželem Marilyn Monroe se stal Joe DiMaggio, jeden z nejslavnějších baseballistů své doby. Jejich vztah působil jako spojení dvou amerických ikon: sportovní legendy a filmové hvězdy, která právě dobývala Hollywood. Manželství ale dlouho nevydrželo. Skončilo už po několika měsících.
DiMaggio podle dobových svědectví těžce nesl obrovskou pozornost, kterou jeho žena přitahovala. Zvlášť problematická pro něj měla být slavná scéna s bílými šaty ve filmu Slaměný vdovec. Marilyn později vzpomínala, že jí vyčítal, co všechno před kamerami odhalila. „Řekl, že jsem odhalila nohy, stehna i rozkrok,“ popsala.
Jejich vztah se sice rozpadl, ale DiMaggiova náklonnost k Marilyn nezmizela ani po její smrti. Dlouhá léta jí nechával posílat růže na hrob, což se stalo jedním z nejslavnějších romantických gest spojených s jejím jménem.
Slavná jména, krátké románky a historky z Hollywoodu
Jak její sláva rostla, rostl i zájem o to, kdo se objevuje po jejím boku. S Marilyn Monroe byla spojována řada známých mužů, od filmových hvězd až po zpěváky a komiky. Mezi jmény, která se v souvislosti s ní často zmiňují, se objevují Marlon Brando, Frank Sinatra nebo Jerry Lewis.
Právě Lewis později s humorem naznačoval, že jejich údajná aféra byla mimořádně intenzivní. Tvrdil, že po ní byl „měsíc zmrzačený“. Podobné výroky jen posilovaly obraz Marilyn jako ženy, o které chtěl mít každý svůj vlastní příběh.
Jenže právě u ní je těžké oddělit realitu od legendy. Mnoho mužů se později rádo prezentovalo jako její milenci, protože spojení s Marilyn dodávalo jejich vzpomínkám lesk. Ne vždy ale existují důkazy, že šlo o víc než o krátké setkání nebo hollywoodskou nadsázku.
Arthur Miller: intelektuál po boku nejslavnější ženy světa
V roce 1956 se Marilyn provdala potřetí. Jejím manželem se stal dramatik Arthur Miller, respektovaný autor a jedna z výrazných osobností americké literatury. Pro veřejnost šlo o překvapivé spojení. Ona byla ztělesněním filmového sex-appealu, on vážným intelektuálem.
Marilyn se v té době snažila dokázat, že není jen krásnou tváří z plakátů. Toužila po vážnějších rolích, po respektu a po klidnějším životě. Manželství s Millerem pro ni mělo být šancí vystoupit ze škatulky hollywoodské blondýnky. Jenže ani tento vztah nebyl jednoduchý.
Herečku trápily zdravotní potíže, nespavost a také rostoucí závislost na lécích. Miller se podle různých vzpomínek stále víc uzavíral do sebe a jejich vztah se postupně vyčerpával. Po pěti letech, v roce 1961, přišel rozvod.
Kennedyovi a skandál, který nikdy úplně neutichl
Největší pozornost dodnes budí údajné vztahy Marilyn Monroe s bratry Kennedyovými. Spekulace o jejím poměru s prezidentem Johnem F. Kennedym i jeho bratrem Robertem Kennedym patří k nejtrvalejším příběhům americké popkultury.
Kolem těchto vztahů se dodnes vedou debaty. Jisté je, že Marilyn svou pověst ženy obklopené mocnými muži ještě posílila v roce 1962, kdy v Madison Square Garden zazpívala prezidentovi slavné „Happy Birthday, Mr. President“. Vystoupení bylo smyslné, teatrální a okamžitě se zapsalo do dějin.
Právě tento okamžik pomohl vytvořit legendu, která přežila desetiletí. Zda šlo o důkaz intimního vztahu, promyšlenou show, nebo kombinaci obojího, zůstává předmětem spekulací.
Kde končí pravda a začíná legenda
Historici dnes obvykle mluví o zhruba deseti až dvaceti významnějších románcích či vztazích, které lze s Marilyn Monroe spojovat. Jenže kolem jejího jména se vytvořil tak silný mýtus, že počet údajných milenců v bulvárních vzpomínkách často narůstal do absurdních rozměrů.
Její přítel a fotograf Sam Shaw to kdysi vystihl s ironií i pochopením: „Kdyby Marilyn spala s každým mužem, který to o sobě tvrdí, nikdy by neměla čas natáčet filmy.“
A právě v tom možná spočívá tragédie i kouzlo Marilyn Monroe. Byla ženou, kterou si veřejnost neustále přivlastňovala. Muži se chlubili její blízkostí, média z ní dělala symbol touhy a filmový průmysl ji dlouho vnímal hlavně jako krásný obraz. Za tím vším ale stála skutečná žena, která hledala lásku, uznání a klid ve světě, který jí nic z toho neuměl dát natrvalo.