Náhlá smrt irského hudebníka Glena Hansarda zasáhla fanoušky i jeho kolegy po celém světě. Držitel Oscara, jehož čeští posluchači znají především díky filmu Once a spolupráci s Markétou Irglovou, zemřel ve středu 29. července při nehodě na motocyklu. Bylo mu 56 let. Vyšetřovatelé nyní skládají dohromady okolnosti tragédie i poslední hodiny jeho života.
Policie objasňuje poslední hodiny Glena Hansarda. Vyšetřovatelé už mají teorii o příčině tragické nehody
Tragická smrt Glena Hansarda stále vyvolává otázky – policie skládá dohromady jeho poslední hodiny, zatímco se Dublin chystá na emotivní rozloučení s oscarovým hudebníkem.
Osudná cesta časně ráno
K nehodě došlo přibližně ve 4.30 hodin na silnici R109 Lower Road v oblasti Strawberry Beds nedaleko Dublinu. Záchranné složky vyrazily na úsek mezi ulicemi Tinkers Hill a Rugged Lane, Hansardovi už ale nedokázaly pomoci. Hudebník byl na místě prohlášen za mrtvého.
Do nehody nemělo být zapojeno žádné další vozidlo. Podle dosavadní pracovní verze mohl Hansard najet na měkkou krajnici, po čemž ztratil nad motocyklem kontrolu a stroj se převrátil.
„Nenarazil do stromu ani do ničeho podobného,“ uvedl zdroj listu The Irish Mirror. „Předpokládáme, že motorka narazila do měkké krajnice na silnici a to způsobilo, že ztratil kontrolu nad vozidlem. To se potom převrátilo,“ dodal.
Přesná příčina nehody však zatím nebyla oficiálně uzavřena. Policie pokračuje ve standardním vyšetřování a čeká také na výsledky posmrtného vyšetření.
Otazníky nad jeho posledními hodinami
Hansard strávil část posledního večera v dublinské hospodě Wren’s Nest, kam pravidelně chodil na tradiční hudební setkání. Také tentokrát měl zahrát několika přítomným hostům. Podle dostupných informací podnik opustil kolem 23.30 hodin, k nehodě však došlo přibližně o pět hodin později.
Vyšetřovatelé se proto snaží zrekonstruovat, kde se hudebník mezi odchodem z podniku a tragickou jízdou pohyboval. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by za jeho smrtí stál trestný čin. Nezodpovězené otázky mají pomoci objasnit především přesný průběh jeho poslední cesty.
Fanoušci se budou moci rozloučit osobně
Rodina mezitím oznámila podrobnosti posledního rozloučení. Veřejné vystavení ostatků se uskuteční v pondělí 3. srpna od 11 do 16 hodin v barokní kapli Irského muzea moderního umění, které sídlí v areálu Royal Hospital Kilmainham v Dublinu.
„Glen zde bude vystaven pro ty, kteří mu chtějí vzdát poslední hold,“ uvedli jeho nejbližší. Pohřeb se uskuteční o den později, v úterý 4. srpna ve 13.30 hodin v dublinské katedrále svatého Patrika. Obřad bude otevřený veřejnosti, rodina ale upozornila, že počet míst uvnitř katedrály bude kvůli očekávanému zájmu velmi omezený.
„Před katedrálou bude nainstalován ozvučovací systém. Smuteční hosté mohou pohřeb sledovat také online – přenášen bude na stanici RTÉ News a portálu RIP.ie,“ oznámila rodina. O hudební doprovod obřadu se postarají Hansardovi příbuzní a přátelé.
Místo květin pomoc druhým
Hansardovi nejbližší zároveň požádali veřejnost, aby na rozloučení nenosila květiny ani jiné dary. Zájemci mohou místo toho podpořit organizace Dublin Simon Community, která pomáhá lidem bez domova, nebo Ukrainian Action.
„Místo květin či darů prosí rodina o finanční příspěvky ve prospěch organizací Simon Community a Ukrainian Action,“ vzkázali pozůstalí. Právě pomoc lidem bez domova byla Hansardovi dlouhodobě blízká. V Dublinu se pravidelně účastnil vánočního pouličního hraní, jehož prostřednictvím se vybíraly peníze na charitativní účely. Také poslední přání jeho rodiny proto přirozeně navazuje na hodnoty, které hudebník během života podporoval.
Glen Hansard se do světového povědomí zapsal především filmem Once a písní Falling Slowly, za kterou společně s Markétou Irglovou získal Oscara. Vedle sólové tvorby působil také ve skupině The Frames a projektu The Swell Season. Jeho nečekaná smrt ukončila kariéru hudebníka, který dokázal propojit výrazné písně s mimořádnou schopností oslovovat publikum bez velkých gest.