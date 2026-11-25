Soudní spor Adama Krause s bývalou partnerkou Nikol Enevovou pokračuje a emoce rozhodně neopadají. U Obvodního soudu pro Prahu 2 se dnes znovu řešila zvuková nahrávka, která patří k nejdůležitějším důkazům v případu. Zaznělo při ní i slovo znásilnění, herec ale tvrdí, že jeho výrok byl vytržený z kontextu a obvinění ze sexuálního násilí odmítá.
Soud s Adamem Krausem nabral nový směr. Enevová během přestávky oznámila zásadní rozhodnutí
Soudní proces s Adamem Krausem, který čelí obžalobě ze znásilnění bývalé partnerky Nikol Enevové, nabral další obrátky. Zatímco herec před soudem zpochybňuje význam klíčové zvukové nahrávky a nadále odmítá svou vinu, Enevová se během polední přestávky rozhodla prolomit mlčení. Na sociálních sítích oznámila, že po vynesení rozsudku zveřejní kompletní přepis rozhovoru, který s hercem pořídila.
„Není tam žádné doznání. Pokud v kompilátu zaznělo slovo znásilnění, bylo to vytržené z kontextu. Ve smyslu toho, že mě otec varoval, že mě paní Enevová jednou obviní ze znásilnění,“ vysvětloval Kraus u soudu. Podle něj sestříhaná verze rozhovoru neukazuje celou situaci a jeho slova mohou působit úplně jinak, než jak byla původně míněna.
Nahrávku pořídila Enevová při rozhovoru s Krausem, v té době už bývalým partnerem. V jedné z pasáží na ní Kraus říká také: „Prskal jsem, neplival jsem ti do obličeje.“ Herec tvrdí, že záznam byl upraven tak, aby mu uškodil. Enevová naopak uvedla, že policii předala i původní nesestříhanou verzi.
Enevová se rozhodla zveřejnit přepis nahrávky
Zatímco se u soudu znovu rozebíral obsah sporné nahrávky, Nikol Enevová se během polední přestávky rozhodla prolomit mlčení. Na svém instagramovém profilu uvedla, že se k případu dosud nemohla veřejně vyjadřovat, a zároveň se ohradila proti tomu, jakým způsobem o něm média v uplynulých letech informovala.
„Média po celou dobu informovala velmi jednostranně a ven se podstatné záležitosti nikdy ani nedostaly. Je toho mnoho – a to i toho, co sahá daleko za tuto samotnou kauzu,“ napsala Enevová, která se v příspěvku kriticky vyjádřila také k výpovědi znalkyně a vystupování svého bývalého partnera před soudem.
Nyní se rozhodla, že po skončení soudního líčení umožní veřejnosti seznámit se s obsahem původního záznamu. Nehodlá však zveřejnit samotnou zvukovou nahrávku, nýbrž její kompletní doslovný přepis. „Pro všechny, koho tato kauza kdy zajímala a kdo neskončil tím, že pročetl pár bulvárních článků – doslovný přepis celé původní nahrávky zveřejním po vynesení rozsudku – ať si každý ohledně toho, k čemu tehdy došlo, udělá obrázek sám,“ oznámila.
Případ se týká události z listopadu 2018, kdy měl podle obžaloby Kraus na pražských Vinohradech při předávání jejich společného syna Olivera donutit Enevovou k pohlavnímu styku přes její odpor. Herec vinu od počátku odmítá a tvrdí, že obvinění je vykonstruované a souvisí s dlouhodobým sporem o syna.
Soud se zabývá také tím, jak nahrávka vznikla a co z ní lze skutečně vyvodit. V říjnu vypovídal Jindřich Karásek, který se podílel na jejím sestříhání. Vysvětloval, že kratší verze měla zachytit nejdůležitější části původního čtrnáctiminutového záznamu. Obhajoba však namítá, že vynechané pasáže mohou měnit význam Krausových slov.
Proces se navíc táhne už od minulého roku. Původní líčení začalo v červnu 2025, následně se ale tehdejší soudkyně Iva Fialová vyloučila pro podjatost po konfliktu se zmocněnkyní Enevové Klárou Slámovou. Případ tak dostal nový soudce a v lednu 2026 se muselo hlavní líčení rozběhnout znovu.
„Nejhorší je čelit obvinění z něčeho, co jsem neudělal, a sledovat, jak to zasahuje i mé blízké. Probírání soukromí a dlouhá nejistota tu zátěž ještě násobí. Nejvíc vyčerpává to, jak dlouho to všechno trvá,“ postěžoval si pro Expres obviněný syn moderátora Jana Krause.