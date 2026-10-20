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Pohřeb maminky Dominiky Gottové proběhl v Kladně. Na náklady se skládali i přátelé

Dominika Gottová s maminkou Antonií Zacpalovou
Dominika Gottová s maminkou Antonií ZacpalovouFoto: HerminaPress
Dominika Gottová s maminkou Antonií Zacpalovou
Dominika Gottová s maminkou Antonií ZacpalovouFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Maminka Dominiky Gottové už má po posledním rozloučení. Antonii Zacpalovou zpopelnili v kladenském krematoriu, její dcera ale u obřadu chyběla. Vysvětlila také slova svého manžela o tom, že pohřeb platil on.

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Dlouho byly velké zmatky ohledně toho, kdy a kde se Antonie Zacpalová dočká posledního rozloučení. Teď už je jasno. Maminka Dominiky Gottové byla zpopelněna v kladenském krematoriu, obřad byl velmi komorní. Dominika, která žije ve Finsku, se obřadu osobně nezúčastnila. Nyní vysvětlila proč a promluvila také o tom, kdo pohřeb zaplatil.

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Antonie Zacpalová zemřela 5. října ve věku 91 let. Její poslední roky byly spojeny s pražským domovem pro seniory, po její smrti se však kolem pohřbu rozběhla řada otázek. Zprávy o tom, kdo se o něj postará, se měnily a nebylo jasné ani to, kdy se rodina se zesnulou rozloučí. Podle nejnovějších informací Blesku se obřad nakonec uskutečnil v pondělí v kladenském krematoriu.

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Dominika Gottová potvrdila, že šlo o skromné rozloučení. „Maminka měla komorní poslední rozloučení. Zaplatila jsem jeho část z peněz, které jsem obdržela od přátel, se zbytkem mi pomohla kamarádka, které to splatím,“ uvedla. Pohřeb tak podle jejích slov pomohli finančně zajistit také lidé z jejího okolí.

Karel Gott, Antonie Zacpalová
Antonie Zacpalová a Karel Gott
Foto: Profimedia – GWUZD PAVEL / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Sama se ale s maminkou osobně rozloučit nemohla, vysvětlila však proč volba padla právě na Kladno. „Bylo to mimo Prahu, protože jsme chtěli pro maminku klidu. Nejsem zdravotně způsobilá přiletět, moc mě to trápí, ale s maminkou se rozloučím, až budu moci přijet,“ nechala se slyšet Dominika, která dlouhodobě žije ve Finsku.

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Do celé záležitosti se zapojil také její manžel Timo Tolkki. Ten během svého turné na Slovensku uvedl, že pohřeb platil on. Dominika jeho slova upřesnila: „Tak ano, máme společný účet a ta část financí šla z něj, ale bez pomoci přátel bychom to nezvládli, máme spoustu starostí a výdajů za léky.“ Kdy přesně se Dominika do Česka vydá, zatím neuvedla.

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Zdroj: Blesk

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