20. 12. Dagmar
Svatby za miliony: Která nevěsta přijela na obřad Rolls-Roycem a kdo se koupal ve zlaté vaně

Svatba Nicole Vaidišové a Radka Štěpánka
Svatba Nicole Vaidišové a Radka ŠtěpánkaFoto: Hermína Press
Svatba Nicole Vaidišové a Radka Štěpánka
Svatba Nicole Vaidišové a Radka ŠtěpánkaFoto: Hermína Press
Petra Holakovská

Zámky, luxusní róby, slavní hosté i sliby věčné lásky před objektivy fotoaparátů. Honosné svatby celebrit mají být pohádkou na celý život, jenže ne vždy se lesk a okázalost promění ve šťastný konec. Připomeňte si honosné svatby, které měly být nezapomenutelné – a skutečně byly, i když často i z úplně jiných důvodů.

Kočáry, plnokrevníci, drahé šaty od nejlepších módních návrhářů, pompézní hostiny a sliby lásky na věčnost. Honosné svatby slavných párů vždy přitahují pozornost a budí dojem dokonalého štěstí. Jenže čím větší okázalost, tím víc detailů pod drobnohledem veřejnosti – a někdy se ukáže, že za blyštivou fasádou se skrývá víc dramatu než romantiky. Komu okázalá svatba přinesla štěstí a lásku a kde měla jepičí život?

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Fotky ze svatby Vondráčkové. Před 20 roky pařil celý šoubyznys, gratuloval i Gott

Karlos Vémola a Lela Ceterová

Když MMA zápasník Karlos „Terminátor Vémola a slovenská playmate Lela Ceterová oznámili svůj svatební den, mnozí čekali nezapomenutelnou show. A přesně tak se také v létě 2022 stalo – i když ne všechno šlo úplně podle plánu.

Romantika na Vltavě: Obřad s hvězdným oddávajícím

Svatba se konala v červenci na Občanské plovárně v Praze, kde si pár vyměnil sliby před rodinou, přáteli i řadou celebrit. Oddávajícím se stal herec Jiří Krampol, ženichův kamarád, který dodal obřadu uvolněnou a zábavnou atmosféru. Vémola dorazil za slavnostního doprovodu fanfár, nevěsta přišla s malým zpožděním za doprovodu melodie „Can You Feel the Love Tonight – písně z Lvího krále. Po výměně prstenů následovalo vypuštění bílých holubů a slavnostní polibek, který označil začátek jejich společného života.

Zdroje: iDnes.cz, blesk.cz, lidovky.cz, isport.blesk.cz, super.cz

Prohlédnout grafiku
