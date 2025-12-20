Svatby za miliony: Která nevěsta přijela na obřad Rolls-Roycem a kdo se koupal ve zlaté vaně

Na svatbě nechyběli známé tváře české a slovenské scény – mezi hosty byli třeba raper Rytmus, moderátor Michal Kavalčík, fotbalista Horst Siegl, herec Sagvan Tofi nebo zpěvák Bohuš Matuš. Atmosféra tak připomínala spíš společenský galavečer než tradiční rodinnou veselku. Po obřadu měl být večer plný překvapení a zábavy, které měl Vémola přivést už jako organizátor – ale některé původní plány nakonec musely ustoupit realitě a možnostem místa bez velkých lvích či labutích atrakcí.
Neobvyklý svatební dar
Jedním z nejvíce komentovaných momentů bylo nevšední překvapení, které ženich věnoval své nevěstě – malá opička jako svatební dar, která pobavila i trochu překvapila hosty. Zda to mělo být žertovné gesto, nebo skutečný dárek do společného života, zůstává předmětem diskuzí.
Rodinný příběh plný zvratů
Vztah dnes již manželů Vémolových provázely konflikty ještě před svatbou. Za vším stojí Karlosova slabost pro něžné pohlaví. A spekulace o konci vztahu a rozvodových papírech neutichají ani teď. Pár má spolu tři děti – dceru Lili a syny Rockyho a Arnieho, který od narození bojuje se zdravotními problémy.