Přeskočit na obsah
28. 9. Václav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Podzim jí komplikuje běžné fungování. Jirešové kvůli chladu bělají a bolí prsty

Ivana Jirešová
Ivana Jirešová
Ivana Jirešová
Ivana Jirešová
Ivana Jirešová
Zobrazit
11 fotografií
Ivana Jirešová s příchodem chladnějších dnů znovu bojuje s Raynaudovým syndromem, kvůli němuž jí prsty náhle bělají, ztrácejí citlivost a začínají bolet. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Podzim má pro Ivanu Jirešovou i jednu nepříjemnou stránku. Jakmile začnou teploty klesat a počasí se střídá ze dne na den, herečce se znovu ozve zdravotní problém, se kterým žije už od dětství. Na první pohled může vypadat až děsivě – některé články prstů jí totiž náhle výrazně zbělají a ztratí citlivost.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Na sociální síti tentokrát ukázala pravou ruku, na níž byly některé části prstů téměř bez barvy. Sama situaci okomentovala s nadhledem: „Tímto oficiálně vyhlašuju podzim,“ napsala.

Související

Prsty jí zbělají a přestanou poslouchat

Jirešovou podle jejích slov dlouhodobě trápí Raynaudův syndrom, při němž dochází k dočasnému stažení drobných cév v prstech a omezení průtoku krve. Výsledkem může být právě nápadné zblednutí, pocit chladu, znecitlivění a následná bolest.

Herečka přitom tentokrát nebyla vystavená žádným extrémním podmínkám. „Netočím nevyspalá v šest hodin ráno venku, jsem doma pěkně odpočatá, a stejně…“ posteskla si.

Reklama
Reklama

Problém jí podle dřívějších slov komplikuje i úplně běžné situace. „I když je venku teplo, tak přehnaně reaguji na změnu teploty – ať už je to v místnosti, nebo venku. Prsty se mi odkrvují a potom samozřejmě bolí. Ta bílá místa navíc vůbec necítím, třeba si vůbec nezapnu knoflíky,“ popsala.

Související

Stačí změna teploty

Nejde tedy jen o silné mrazy. Potíže se mohou ozvat i při přechodu z tepla do chladu, při kolísání teplot nebo ve chvíli, kdy je tělo vystavené stresu a většímu vyčerpání. Právě proto může být začátek podzimu pro herečku náročnější než pro většinu lidí.

Možná i proto jí vyhovuje bikram jóga, kterou má dlouhodobě ráda. Cvičí se ve vyhřáté místnosti a teplo je při ní rozhodně tím posledním, čeho by měla nedostatek.

Jirešová ale i nepříjemnou zdravotní komplikaci bere s nadhledem. Její fotografie zároveň ukazují, jak výrazně může podobná reakce cév vypadat, i když člověk jinak působí zcela zdravě.

VIDEO: All inclusive není ostuda, Proč je Shrek husband material a Jak se medituje vnitřní kráva

Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková řeší dovolenou tak, že se prodejcům zájezdů potí čela. Jedna chce klid, druhá zážitky, třetí by nejradši našla duchovní přesah – a každá má samozřejmě svoji pravdu. | Video: Žena.cz

Zdroj: Instagram Ivany Jirešové

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama