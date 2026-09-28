Na sociální síti tentokrát ukázala pravou ruku, na níž byly některé části prstů téměř bez barvy. Sama situaci okomentovala s nadhledem: „Tímto oficiálně vyhlašuju podzim,“ napsala.
Podzim jí komplikuje běžné fungování. Jirešové kvůli chladu bělají a bolí prsty
Podzim má pro Ivanu Jirešovou i jednu nepříjemnou stránku. Jakmile začnou teploty klesat a počasí se střídá ze dne na den, herečce se znovu ozve zdravotní problém, se kterým žije už od dětství. Na první pohled může vypadat až děsivě – některé články prstů jí totiž náhle výrazně zbělají a ztratí citlivost.
Prsty jí zbělají a přestanou poslouchat
Jirešovou podle jejích slov dlouhodobě trápí Raynaudův syndrom, při němž dochází k dočasnému stažení drobných cév v prstech a omezení průtoku krve. Výsledkem může být právě nápadné zblednutí, pocit chladu, znecitlivění a následná bolest.
Herečka přitom tentokrát nebyla vystavená žádným extrémním podmínkám. „Netočím nevyspalá v šest hodin ráno venku, jsem doma pěkně odpočatá, a stejně…“ posteskla si.
Problém jí podle dřívějších slov komplikuje i úplně běžné situace. „I když je venku teplo, tak přehnaně reaguji na změnu teploty – ať už je to v místnosti, nebo venku. Prsty se mi odkrvují a potom samozřejmě bolí. Ta bílá místa navíc vůbec necítím, třeba si vůbec nezapnu knoflíky,“ popsala.
Stačí změna teploty
Nejde tedy jen o silné mrazy. Potíže se mohou ozvat i při přechodu z tepla do chladu, při kolísání teplot nebo ve chvíli, kdy je tělo vystavené stresu a většímu vyčerpání. Právě proto může být začátek podzimu pro herečku náročnější než pro většinu lidí.
Možná i proto jí vyhovuje bikram jóga, kterou má dlouhodobě ráda. Cvičí se ve vyhřáté místnosti a teplo je při ní rozhodně tím posledním, čeho by měla nedostatek.
Jirešová ale i nepříjemnou zdravotní komplikaci bere s nadhledem. Její fotografie zároveň ukazují, jak výrazně může podobná reakce cév vypadat, i když člověk jinak působí zcela zdravě.