Mediální rozruch okolo českého miliardáře Richarda Chlada stále neutichá. Otazníky okolo šest let starého napadení jeho tehdejší přítelkyně Lii Balanovské i nadále visí ve vzduchu. A to i přesto, že se celou věc snaží bagatelizovat nejen Chlad, ale i jeho současná manželka Anna Marie Kánská. Ta dokonce dle svých slov povolala i právníky.
„Podnikáme právní kroky,“ říká ke kauze domácího násilí manželka Richarda Chlada
Znovu otevřená kauza údajného napadení bývalé partnerky Richarda Chlada z Floridy budí silné emoce a do celé věci se nyní rázně vložila i jeho současná manželka Anna Marie Kánská. Ta nejenže svého muže veřejně hájí, ale zároveň oznámila, že celou záležitost už řeší s advokáty.
„K celé této vylhané, šest let staré „kauze“ se stavím tak, že by mi přišla snad i úsměvná, kdyby se nejednalo o téma domácího násilí, které já osobně považuji za velmi závažné. Hluboce se mě dotýká, že je s tímto tématem spojován nejen můj manžel, ale i má osoba,“ řekla Anna Marie webovému magazínu Expres.cz s tím, že pošpinění pověsti nehodlá dopustit.
„Proto jsem se rozhodla celou věc konzultovat s advokátem a následně podniknout nezbytné právní kroky. Plně stojím za mým manželem. Myšlenka na závěr – myslím, že stačí porovnat kvalitu života našeho a kvalitu života lidí, kteří celou tuto věc vykonstruovali. Každý si pak o „pravdě“ může udělat obrázek sám,“ řekla a naznačila tak, že ti, kdo o bezúhonnosti jejího muže pochybují, jim jen závidí jejich peníze a životní styl.
Sám Chlad tvrdí, že jde o spiknutí proti jeho osobě. „Já se za ty roky k tomu vyjadřoval hodně, spousty jsem toho na sebe napráskal v podcastech, takže vůbec nechápu, proč se to teď znovu otevírá. Ale od neděle už vím, že jde o pomstu bývalých policajtů. A tuším i, kdo je instruuje,“ řekl tajemně pro iDnes. To je však v přímém rozporu s tím, co tvrdí napadená žena.
Deníku Blesk tohle všechno potvrdila sama Balanovská. „Ano, je to všechno pravda. Bála jsem se v Chorvatsku i pak na Floridě, proto jsem vždy obvinění stáhla a odmítla se dál vyjadřovat,“ řekla modelka, která už se k téhle části svého života nechce vracet. „Strach je tady pořád, je to už šest let a já se s tím konečně dokázala vyrovnat,“ dodala opatrně.