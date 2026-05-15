Přeskočit na obsah
15. 5. Žofie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Podnikáme právní kroky,“ říká ke kauze domácího násilí manželka Richarda Chlada

Richard Chlad s manželkou Annou Marií Kánskou
Richard Chlad s manželkou Annou Marií KánskouFoto: GWUZD PAVEL
Richard Chlad s manželkou Annou Marií Kánskou
Richard Chlad s manželkou Annou Marií KánskouFoto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Znovu otevřená kauza údajného napadení bývalé partnerky Richarda Chlada z Floridy budí silné emoce a do celé věci se nyní rázně vložila i jeho současná manželka Anna Marie Kánská. Ta nejenže svého muže veřejně hájí, ale zároveň oznámila, že celou záležitost už řeší s advokáty.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Mediální rozruch okolo českého miliardáře Richarda Chlada stále neutichá. Otazníky okolo šest let starého napadení jeho tehdejší přítelkyně Lii Balanovské i nadále visí ve vzduchu. A to i přesto, že se celou věc snaží bagatelizovat nejen Chlad, ale i jeho současná manželka Anna Marie Kánská. Ta dokonce dle svých slov povolala i právníky. 

Související

„K celé této vylhané, šest let staré „kauze se stavím tak, že by mi přišla snad i úsměvná, kdyby se nejednalo o téma domácího násilí, které já osobně považuji za velmi závažné. Hluboce se mě dotýká, že je s tímto tématem spojován nejen můj manžel, ale i má osoba,“ řekla Anna Marie webovému magazínu Expres.cz s tím, že pošpinění pověsti nehodlá dopustit. 

Reklama

„Proto jsem se rozhodla celou věc konzultovat s advokátem a následně podniknout nezbytné právní kroky. Plně stojím za mým manželem. Myšlenka na závěr – myslím, že stačí porovnat kvalitu života našeho a kvalitu života lidí, kteří celou tuto věc vykonstruovali. Každý si pak o „pravdě“ může udělat obrázek sám,“ řekla a naznačila tak, že ti, kdo o bezúhonnosti jejího muže pochybují, jim jen závidí jejich peníze a životní styl. 

Související

Sám Chlad tvrdí, že jde o spiknutí proti jeho osobě. „Já se za ty roky k tomu vyjadřoval hodně, spousty jsem toho na sebe napráskal v podcastech, takže vůbec nechápu, proč se to teď znovu otevírá. Ale od neděle už vím, že jde o pomstu bývalých policajtů. A tuším i, kdo je instruuje,“ řekl tajemně pro iDnes. To je však v přímém rozporu s tím, co tvrdí napadená žena. 

Související

Deníku Blesk tohle všechno potvrdila sama Balanovská. „Ano, je to všechno pravda. Bála jsem se v Chorvatsku i pak na Floridě, proto jsem vždy obvinění stáhla a odmítla se dál vyjadřovat,“ řekla modelka, která už se k téhle části svého života nechce vracet. „Strach je tady pořád, je to už šest let a já se s tím konečně dokázala vyrovnat,“ dodala opatrně.

VIDEO: Sexuálnímu agresorovi je jedno, co máte na sobě. Do rozkroku nekopejte, říká Houdek

K sexuálnímu násilí nikoho vyprovokovat nemůžete, vaše vina to není. Co máte na sobě je úplně jedno. Agresor vždy využívá příležitosti. | Video: Daniela Písařovicová

Zdroj: Expres.cz, iDnes, Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama