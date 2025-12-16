Podivná žaloba herečky Jany Strykové. "Je to chladný kalkul," říká protistrana

Minulý rok se herečka Jana Stryková spojila se společností Ananda Spa a stala se jejich reklamní tváří. Už od začátku ale byla spolupráce podivná a nyní se tímto případem bude zabývat soud, u kterého Stryková požaduje 400 tisíc korun.
Je naprosto běžné, že slavné tváře vydělávají pomocí toho, že svůj obličej propůjčí nějaké značce jako prostředek reklamy. Jana Stryková momentálně jednoho svého obchodního partnera žaluje.
Minulý rok se herečka Jana Stryková spojila se společností Ananda Spa a stala se jejich reklamní tváří. Už od začátku ale byla spolupráce podivná a nyní se tímto případem bude zabývat soud, u kterého Stryková požaduje 400 tisíc korun.
„Herečka výslovně nechtěla uzavřít smlouvu o spolupráci písemně. V té době bylo vše v přátelské rovině, tak jsme jejímu přání vyhověli,“ potvrdil Expresu PR zástupce Ananda Spa Martin Opatrný s tím, že zpočátku bylo vše bezproblémové a herečka byla častou klientkou jejich zařízení, které poskytuje péči na základě ajurvédských principů. „Paní Stryková dokonce sama ráda využívala služeb centra, které si pochvalovala. Vyvolávala dojem, že stojí o to být tváří zajímavého konceptu, aniž by se na spolupráci snažila co nejvíce vydělat,“ popsal první měsíce spolupráce se Strykovou.
Po roce se ale situace radikálně změnila. „Letos v létě se na nás ale zničehonic obrátila agentka paní Strykové s tím, že chtějí mnohonásobně vyšší honorář. Argumentovala údajnými nejasnostmi kolem původní dohody. Vše ale budilo spíš dojem, že jde o peníze než nejasnosti,“ naznačuje PR zástupce, že Strykové šlo jen o to vydělat co nejvíce. Přesto se rozhodli projevit dobrou vůli. „Chtěli jsme zachovat dobré vztahy. Zároveň jsme už do kampaně investovali nemalé prostředky, snažili jsme se proto dohodnout a nabídli jí navýšení odměny v řádech statisíců,“ říká Opatrný s tím, že na to herečka nepřistoupila.
„Snahy o konstruktivní domluvu bohužel herečka ignorovala. Asi jí nabídnutá odměna byla málo, a tak odvolala svůj souhlas s užitím jejích vizuálů. I přes vzniklé náklady jsme následně vše stáhli a třeba vytištěné katalogy museli vyhodit,“ popsal zástupce relaxačního centra to, jaké škody jim kvůli tomu vznikly. Taky dodává, že Stryková se odvolávala na svou hereckou kolegyni, která za to, že se stala tváří známého lázeňského centra, pobírá vyšší honorář.
„Paní Stryková se srovnává s Vicou Kerekes. V rámci naší snahy o urovnání situace jsme paní Strykové nabídli dokonce zvýšení její původní odměny o 250 tisíc korun, ale i to jí bylo asi málo. Vše tedy budí dojem účelového tlaku vedeného vidinou co největšího finančního zisku,“ říká Opatrný k žalobě, kterou Stryková podala a kde se domáhá odškodného ve výši 400 tisíc korun. „Pokud se s někým přátelíte a následně se z toho snažíte získat co nejvíce, pak to asi moc etické nebude. Zároveň je podivné, že herečka sama nechtěla žádnou písemnou smlouvu. O důvodech můžeme spekulovat,“ uzavírá PR manager. Stryková se k celé věci nevyjadřuje.