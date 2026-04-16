Přeskočit na obsah
16. 4. Irena
Ikona počasí
-- °C
Po vlastním boji o život další rána. Dceru Andrey Kašpárkové odvezla záchranka s podezřením na mrtvici

Natálie Burdová a Andrea KašpárkováFoto: GWUZD PAVEL
Jana Harmáčková
Ještě před rokem sama sváděla těžký boj o život po mrtvici. Teď prožívá Andrea, bývalá manželka michelinského kuchaře Radka Kašpárka, další děsivé chvíle. Podle prvních informací totiž skončila v péči lékařů i její dcera Natálie a obavy jsou velmi vážné.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Andrea se o dramatickou situaci podělila na sociálních sítích, kde zveřejnila snímek záchranky. K němu připsala prostá, ale o to silnější slova: „Jsem s tebou, holčičko moje.“

Celebrity

Zatím sama neví, co přesně za zdravotními potížemi její dcery stojí. To, co slyšela od zdravotníků, ji ale vyděsilo k smrti. „Byla odvezena s podezřením na mrtvičku, protože přestala cítit pravou ruku a pravou nohu,“ svěřila se Blesku zdrcená matka.

V těžkých chvílích se upíná k naději, že skutečnost nakonec nebude tak vážná, jak se zpočátku zdálo. „Doufám, že by to mohl být snad jen nějaký uskřípnutý nerv,“ dodala.

Celá situace je pro Andreu o to bolestnější, že sama má s podobně vážným zdravotním kolapsem osobní zkušenost. Loni v únoru prodělala mozkový infarkt, po kterém lékaři odhalili také vrozenou srdeční vadu. Následovala operace a do toho se jí začal hroutit i osobní život. Přišel rozvod s Kašpárkem a v jednom z nejtěžších období navíc musela přijmout i smrt svého otce.

Radek Kašpárek s bývalou manželkou Andreou
Ani po roce přitom není zcela v pořádku. Sama nedávno přiznala, že následky zdravotních problémů ji provázejí dodnes a běžný život pro ni zůstává náročný. „Zůstalo oslabení pravé strany, horší jemná motorika ruky, zpomalené myšlení, výpadky paměti i hledání slov. Únava přichází bez varování. Jsou chvíle, kdy mám v hlavě mlhu a přemýšlení bolí víc než páteř,“ popsala na Instagramu.

VIDEO: Nedokonalý talíř na stůl nepošlu, když mě jídlo nudí, dám ho pryč, říká držitel michelinské hvězdy

Jsem věčně nespokojený, na personál křičím, ale hulvát nejsem, říká šéfkuchař Field Restaurantu Radek Kašpárek. Od svých kuchařů vyžaduje pokoru. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: Instagram Andrey Kašpárkové, Blesk.cz

Všechny štítky

