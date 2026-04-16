Andrea se o dramatickou situaci podělila na sociálních sítích, kde zveřejnila snímek záchranky. K němu připsala prostá, ale o to silnější slova: „Jsem s tebou, holčičko moje.“
Po vlastním boji o život další rána. Dceru Andrey Kašpárkové odvezla záchranka s podezřením na mrtvici
Ještě před rokem sama sváděla těžký boj o život po mrtvici. Teď prožívá Andrea, bývalá manželka michelinského kuchaře Radka Kašpárka, další děsivé chvíle. Podle prvních informací totiž skončila v péči lékařů i její dcera Natálie a obavy jsou velmi vážné.
Zatím sama neví, co přesně za zdravotními potížemi její dcery stojí. To, co slyšela od zdravotníků, ji ale vyděsilo k smrti. „Byla odvezena s podezřením na mrtvičku, protože přestala cítit pravou ruku a pravou nohu,“ svěřila se Blesku zdrcená matka.
V těžkých chvílích se upíná k naději, že skutečnost nakonec nebude tak vážná, jak se zpočátku zdálo. „Doufám, že by to mohl být snad jen nějaký uskřípnutý nerv,“ dodala.
Celá situace je pro Andreu o to bolestnější, že sama má s podobně vážným zdravotním kolapsem osobní zkušenost. Loni v únoru prodělala mozkový infarkt, po kterém lékaři odhalili také vrozenou srdeční vadu. Následovala operace a do toho se jí začal hroutit i osobní život. Přišel rozvod s Kašpárkem a v jednom z nejtěžších období navíc musela přijmout i smrt svého otce.
Ani po roce přitom není zcela v pořádku. Sama nedávno přiznala, že následky zdravotních problémů ji provázejí dodnes a běžný život pro ni zůstává náročný. „Zůstalo oslabení pravé strany, horší jemná motorika ruky, zpomalené myšlení, výpadky paměti i hledání slov. Únava přichází bez varování. Jsou chvíle, kdy mám v hlavě mlhu a přemýšlení bolí víc než páteř,“ popsala na Instagramu.