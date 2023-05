"Po svatbě už zkrátka sex není," říká zpěvák Robbie Williams

"Absence sexu v manželství je problém jen tehdy, když ho jeden chce a druhý ne, když máte různá očekávání nebo požadavky," říká devětačtyřicetiletý zpěvák Robbie Williams. Spolu se svou o šest let mladší manželkou Aydou Fieldovou v rozhovoru pro The Sun přiznal, že sex je něco, co v posledních letech téměř neprovozují. Nicméně oba jsou takhle prý šťastní.

"Ve skutečnosti každý ví, že po svatbě žádný sex není. Tak to prostě je," říká Williams, který pokles svého libida přičítá tomu, že musel vysadit testosteron. "Nějakou dobu jsem bral testosteron, ale protože jsem závislý, muselo to přestat," řekl s tím, že mu braní tohoto hormonu začalo působit psychické potíže. Na dobu, kdy ho bral, však vzpomíná rád.

"Ale sex, který jsme měli, když jsem byl na testosteronu, byl neuvěřitelný. Byli jsme nenasytní. To mi chybí. Bylo to zábavné období. Teď se ale někdy Ayda na pohovce otočí ke mně a řekne: 'Měli bychom si to rozdat,' a já tam sedím a jím mandarinku a jen tak nějak pokrčím rameny. Takže to občas zkusíme," dodal se smíchem.

S tím, jak jejich intimní život vypadá, je spokojena i zpěvákova manželka. "Intimita je důležitou a smysluplnou stránkou lásky. Jsme šťastní," tvrdí Fieldová. "Myslím, že lidé si pletou sex s intimitou. Vždycky se k sobě tulíme a líbáme, držíme se za ruce a dotýkáme se jeden druhého, když se jen díváme na televizi na pohovce, na film nebo na cokoli jiného," dodává s tím, že má mnoho přítelkyň, které se prý do sexu s partnery nutí. To jí připadá příšerné.