Herec Pavel Nový je tak trochu zázrakem medicíny. Před devatenácti lety onemocněl západonilskou horečkou a strávil více než čtvrt roku v kómatu. Přestože šance na přežití, natož na návrat do běžného života byly téměř nulové, on to dokázal. Bohužel se jeho uzdravení neobešlo bez následků. Každý den ho ohrožují nebezpečné pády.
Po smrti zpět do života: Pavel Nový promluvil o těžkých následcích nemoci
„Někdy to dá práci, abych neupadl. Protože padnu třeba třikrát za den,“ šokoval svým prohlášení herec v pořadu Na kafeečko. A i když to zní děsivě, on sám to už bere jako běžnou součást svého života, se kterou si umí poradit. „Už se umím zvednout sám, to mě naučili v Kladrubech – stačí, když se podíváte, jak se zvedají malé děti, které se zrovna naučily chodit,“ popsal svůj postup, který si osvojil během několikaměsíčního pobytu v rehabilitačním ústavu. A i když v jeho situaci by mnozí propadli sebelítosti, Nový se rozhodl dívat na svět pozitivně. „Zrovna včera jsem se potkal s jedním na vozíku a dobře jsme pokecali. Na kole si srazil palici a je vlastně šťastnej, že je na vozíku, že ještě neprdí do hlíny. A hele – Honza Potměšil hraje divadlo na vozíku. Tak jaký problém?“ říká s nezdolným optimismem.
Potíže s pohybem mu pomáhá překonat i jeho velký koníček, kterým je plavání. „Plavání je jedna z nejlepších rehabilitací vůbec,“ říká přesvědčeně. Svou nemoc zpětně hodnotí s nadhledem. „Řekl bych, že jsem vyrovnanější, klidnější. Promiň, Jaruš! Moje žena je totiž trošku jiného názoru. Vždycky jsem byl poměrně vznětlivý člověk, my chlapi míváme takové chvilky,“ dodal s humorem.
Ze své zkušenosti také ví, jak je důležité, aby se blízcí pacienti v kómatu nevzdali a stále s nimi komunikovali. „Už jsem byl mrtev a řeknu vám, abyste tam nechvátali. Nic tam není, jen tma a zima. Naštěstí tam o mě nestáli a vrátili mě zpět na svět. Jestli máte kohokoliv, kdo je v kómatu, mluvte na něj, choďte za ním, držte ho za ruku. Je to důležité, protože to od vás vnímá. Mozek pořád ještě běží, protože kdyby neběžel, už jste mrtví efektivně, ale takhle ten mozek všechno vnímá. Myslím to vážně,“ apeluje Nový.