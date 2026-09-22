Smrt jediného syna zasáhla Václava Neckáře nejen osobně. Vedle bolesti ze ztráty Václava mladšího, který zemřel ve věku 52 let, bude rodina muset řešit také praktické záležitosti spojené s jeho majetkem. Mezi nimi i vlastnictví domu v pražském Braníku, který byl po dlouhá léta společným domovem celé rodiny.
Po smrti jediného syna čeká Neckáře další těžká kapitola. Rozhodovat se bude i o rodinném domě
Rodinu Václava Neckáře čeká po srpnové tragédii další citlivá kapitola. Vedle vyrovnávání se se ztrátou zpěvákova jediného syna přijde na řadu také dědictví, jehož součástí je podíl na domě v pražském Braníku, kde spolu dlouhá léta žili.
Vilu obýval zpěvák společně se synem Václavem a jeho manželkou Hanou. Vlastnické poměry se přitom změnily už po smrti Neckářovy ženy Jaroslavy v roce 2015. Podle dostupných informací tehdy připadla jedna polovina domu zpěvákovi, zatímco druhou polovinu spolu s pozemky získal jejich jediný syn.
Rozhodne dědické řízení
Právě majetek, který patřil Václavu Neckářovi mladšímu, se nyní bude řešit v dědickém řízení. Dokud nebude znám jeho výsledek, nelze s jistotou určit, komu jeho podíl na nemovitosti nakonec připadne. „Polovina domu, která patřila zpěvákovi, zůstává jemu. Pokud měl jeho syn druhou polovinu ve společném jmění s manželkou, samozřejmě ji zdědí pouze ona,“ uvedl pražský právník Jan Černý.
Jiná situace by nastala v případě, že by druhá část domu byla výhradním majetkem zpěvákova syna a zároveň by její další osud neupravovala závěť či jiné právní ujednání. Protože Václav mladší podle dostupných informací neměl děti, při zákonném dědění by přicházela v úvahu jeho manželka a rodič, tedy Václav Neckář senior.
Zpěvák by však v žádném případě neměl přijít o polovinu domu, kterou už vlastní. Výsledkem dědického řízení by naopak teoreticky mohlo být i navýšení jeho současného podílu.
Do domu investovali společně
Rodina navíc do branické nemovitosti v minulosti vložila nemalé peníze. V roce 2016 si podle dostupných informací vzala úvěr přibližně dva miliony korun a o dva roky později následovala rozsáhlejší rekonstrukce domu.
Při majetkovém vypořádání tak nemusí hrát roli pouze současná hodnota nemovitosti a pozemků, ale také případné nesplacené závazky či zástavní práva spojená s úvěrem.
Václav Neckář mladší zemřel 24. srpna ve věku 52 let. Podle dosavadních informací podlehl infekci, kterou měl pravděpodobně způsobit streptokok.