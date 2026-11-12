Když před pěti lety Jana Fabiánová veřejně promluvila o své zkušenosti s psychiatrem Janem Cimickým, netušila, co všechno ji ještě čeká. Její svědectví tehdy pomohlo prolomit mlčení a dodalo odvahu dalším ženám. Teď, když byl Cimický pravomocně odsouzen k pěti letům vězení a desetiletému zákazu činnosti, se Fabiánová k celé kauze znovu vrátila. A otevřeně přiznala, že pro ni nebylo nejtěžší jen samotné napadení.
Po rozsudku nad Cimickým přišlo zklamání. Fabiánové lidé nevěřili, omluvila se jen jedna žena
Po rozsudku nad Janem Cimickým se Jana Fabiánová znovu rozpovídala o tom, čím si prošla. Pět let bojovala nejen s následky vlastní zkušenosti, ale také s nedůvěrou okolí. Teď prozradila, kolika omluv se po letech dočkala a jak moc ji zasáhlo chování lidí, kteří jí nevěřili.
Pět let, během nichž se celý případ vyšetřoval a řešil u soudu, pro ni rozhodně nebylo jednoduchých. Velmi bolestivé bylo především to, co následovalo poté, co se rozhodla veřejně vystoupit. „Protože spousta lidí se rozhodla nebýt neutrální… To znamená, že samozřejmě máme presumpci neviny a to je skvělá věc, ale zároveň bychom měli mít presumpci pravdy vůči těm přeživším,“ řekla Fabiánová pro eXtra.cz.
Místo toho musela čelit pohledům a reakcím lidí, kteří přemýšleli, jestli její příběh vůbec může být pravdivý. „Člověk se potýkal s tím, jak na vás lidi koukali a v těch očích měli takový to: Lže, nebo se chce teda zviditelnit, nebo je to mrcha, nebo se jí to fakt stalo?“ popsala. Ani konečný verdikt přitom podle jejích slov nepřinesl záplavu omluv od těch, kteří jí dříve nevěřili. „Je pravda, že jedna paní na začátku té kauzy, když už se toho potom ujala policie a ozývaly se další oběti, tak mi napsala, že se omlouvá…“ zavzpomínala na jednu z mála. „Tak to bylo hezké.“
Naopak velkou oporou pro ni bylo zjištění, že není sama. „Už na začátku, kdy se na policii začali hlásit další svědci a další oběti, tak už jenom ten pocit byl jemně posilující, i když člověk nemohl vědět, jak to dopadne,“ přiznala. Když pak viděla, jak rozsáhlá celá kauza ve skutečnosti je, nemohla tomu uvěřit. „Paní kriminalistka, která vyšetřovala tenhle případ, tak říkala, že nakonec vypovídalo na policii kolem stovky obětí nebo svědků… To číslo bylo vyšší výrazně než ten spis,“ uvedla.
Podpora dalších žen jí sice dodávala sílu, zároveň ale věděla, kolik bolesti se za jejich příběhy skrývá. „Na druhou stranu jsem ráda, protože jsem cítila ten soucit a tu podporu od těch dalších, kterým se to stalo. Takže je to taková dvousečná zbraň,“ svěřila se. Právě díky nim ale podle všeho postupně získávala jistotu, že rozhodnutí promluvit bylo správné.
Dnes Fabiánová otevřeně říká, že následky podobného zážitku člověk v sobě nese dál. „Protože ten útok se stane a vy potom máte jiný vnímání svého bezpečí… Už si dáváte velký pozor na to, abyste nebyla s nějakým cizím mužem sama v místnosti třeba. To už máte v sobě,“ popsala dcera Nadi Urbánkové s tím, že následná viktimizace je stále velký problém. „Stane se někomu násilnej čin, ten člověk se z toho vzpamatuje, jde to nahlásit, jde bojovat k soudu a na to konto ho ta společnost začne odsuzovat,“ řekla. „Protože vy máte pravdu a bojujete za něco, za co se strašně i stydíte, že se vám stalo, takže je to nepříjemný,“ uzavřela.