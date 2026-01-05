Vazebně stíhaný zápasník MMA Karlos „Terminátor“ Vémola se po několika dnech znovu připomněl veřejnosti. Přes svůj mediální tým, který je s ním v kontaktu, poslal vzkaz o tom, jak se po zákroku cítí, a zároveň poděkoval lidem za podporu, která k němu v posledních dnech mířila.
Po operaci čelisti se ozval z vazby: Vémolův tým hlásí stabilizovaný stav a vzkaz fanouškům
Pět dní po odkládané operaci čelisti přichází nové informace o Karlosi Vémolovi. Přes mediální tým v neděli večer poděkoval za podporu a zaznělo, že je stále hospitalizovaný v nemocnici věznice na Pankráci a jeho stav je stabilizovaný. Zápasník je přitom ve vazbě a čelí závažným obviněním, v případě prokázání viny mu hrozí vysoký trest.
Tým zveřejnil aktuální informace v neděli večer, tedy pět dní poté, co Vémola podstoupil dlouho odkládanou operaci čelisti. Kvůli zákroku byl převezen z věznice na Pankráci na stomatologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Právě tehdy ho veřejnost viděla naposledy – při převozu působil viditelně zesláble, byl oholený a na sobě měl vězeňskou uniformu. „Karlos je v současné chvíli stále hospitalizovaný v Nemocnici s poliklinikou pankrácké věznice. Jeho stav je stabilizovaný a má veškerou dostupnou péči. Všem děkuje za slova podpory, která se k němu dostávají,“ uvedl jeho mediální tým na sociálních sítích.
Vémola je aktuálně ve vazbě a čelí závažným obviněním. Podle vyšetřování má jít o zvlášť závažnou organizovanou drogovou trestnou činnost a o nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Pokud by mu soud vinu prokázal, hrozí mu podle dostupných informací velmi přísný trest, který může dosahovat až 18 let vězení.
Volal si s Lelou
Vémola se dostal k telefonu až šestý den po zadržení. Důvod měl být čistě praktický: během svátků prý nebylo možné administrativu kolem telefonování vyřídit dřív, a tak měl dostat předplacenou vězeňskou SIM kartu až v pondělí, tedy v první pracovní den. Vězeňská pravidla mu zároveň měla umožnit vybrat si pět telefonních čísel, na která může volat, přičemž denně má mít k dispozici dvacet minut hovoru.
První kontakt měl být podle všeho nasměrován na jeho manželku Lelu. „Karlos jí volal. Lela si oddychla, protože ho konečně budou operovat. Říkal, že má ukrutné bolesti,“ uvedl z blízkého okolí rodiny. Podle něj navíc Lelu nechtějí zatěžovat ani finančně. „Lelu tím nechtějí zatěžovat, takže lidé z jeho týmu hradí telefonáty z vězení a také právníka. Nebojí se, že by jim peníze Karlos nevrátil.“ Během hovoru měl Vémola manželku informovat i o tom, co se aktuálně děje a jaká je situace, konkrétní obsah rozhovoru ale zdroj logicky nezveřejnil. Lela mezitím podle informací z okolí postupovala oficiální cestou a požádala o možnost návštěvy. Nyní má čekat na schválení, které by mělo přijít v nejbližších dnech.