O tom, že je více než desetileté manželství Nikol Kouklové a Karla Heřmánka jr. v troskách, se mluví už rok. Sama herečka se ale dosud bránila tomu, aby svou rodinnou situaci nějak komentovala. „Tyto bolavé kapitoly se špatně otevírají, ale už nazrál čas,“ říká nyní Kouklová otevřeně.
Po nevěře už není cesty zpět: Nikol Kouklová poprvé otevřeně o rozpadu manželství
Rok kolem jejich vztahu kolovaly jen dohady, teď ale Nikol Kouklová konečně kápla božskou. Po více než deseti letech je její manželství s Karlem Heřmánkem Jr. definitivně u konce a návrat už nepřipadá v úvahu. Herečka poprvé otevřeně promluvila o bolestném rozchodu, za kterým měla stát nevěra, i o tom, jak se s rozpadem vztahu vyrovnává.
„Byli jsme spolu od mých jedenadvaceti, znali jsme se ještě z DAMU, takže zhruba patnáct let. Náš vztah jsme začínali na rozhraní puberty a dospívání a během tak dlouhé doby dochází v životech lidí obecně k obrovským posunům. A my jsme se s Karlem dostali na rozcestí, ze kterého jsme se vydali každý na tu svoji stranu,“ popsala Nikol diplomaticky důvody konce jejich vztahu. Že by se k sobě někdy mohli vrátit, si nemyslí. „Aktuálně je to uzavřená záležitost. Existují příběhy, kdy se páry dají znovu dohromady, vezmou se podruhé, potřetí… Nepoučí se a vstoupí do stejné řeky několikrát. Ale v této fázi zatím nejsme,“ říká s tím, že sice ještě nejsou rozvedení, ale i to je v plánu. „Ty věci je vždycky dobré nějakým způsobem uzavřít, už kvůli hlavě a psychice. Je třeba udělat pomyslnou čáru, aby člověk mohl jít dál a začít něco nového.“
Je veřejným tajemstvím, že za rozpadem vztahu stála Heřmánkova nevěra. Ženou, kvůli které rozbil své manželství, je ukrajinská herečka Alina Katrechko, s níž se Heřmánek setkal v Brémách díky projektu společnosti Prague Shakespeare Company. „Tam se dali dohromady. Alina přijela potom s Karlem do Prahy, on se odstěhoval od Nikol a začali spolu randit,“ prozradila Blesku členka Divadla Bez zábradlí Daniela Poupová. „Dokonce s ní jezdil za rodiči do Jevan! A oni syna respektovali. Nikol byla samozřejmě bez sebe, dělala různé scény. Karel se proto s Alinou neustále rozcházel a zase scházel. Nic naplat, k Nikol stále něco cítil, ale skloubit mu dvě ženský prostě nešlo,“ dodala Poupová.
Kouklová s Heřmánkem nemají dětí, ale střídají se v péči o Amy, sedmiletou fenu australského ovčáka. „Teď je víc u mě, když je Karel v Americe, ale jinak jsme si ji brávali na střídačku. Podle toho, kdo měl čas, a pokud možno spravedlivě. Vycházeli jsme si vstříc,“ vypráví Kouklová v rozhovoru pro iDnes. „Nechci srovnávat psy s dětmi, ale pro každé stvoření je to náraz a je jedno, jestli je to zvíře, nebo člověk. Musí se v tom zorientovat a s tou situací nějak popasovat. Ale myslím si, že tohle už je zdárně za námi a Amy je teď naopak tak rozmazlovaná, že přibrala čtyři kila,“ směje se herečka.
Ona sama nad tím, že by znovu vyrazila do Ameriky, tak jako kdysi po škole, neuvažuje. Drží ji tady hlavně pracovní povinnosti. „Karel byl ve stejné situaci, ale je Střelec, a po té tragické situaci v rodině (jeho otec herec Karel Heřmánek si vzal život – pozn. red.) vnitřně cítil, že to potřebuje nějakým způsobem vstřebat a zpracovat. Tak odjel do Ameriky, kde to máme oba rádi,“ chápe pohnutky svého, stále ještě, manžela. I ji samotnou sebevražda tchána zasáhla. „S tím se člověk asi nikdy nesmíří. To se nedá pochopit, když někdo dojde do takové fáze, že si vezme život. Jenom si říkám, jakou bolest v sobě musel mít, když to udělal. Vzpomínám na něj s láskou. A život jde dál, snad se to jednou zahojí,“ doufá Nikol.