Zdá se, že zpěvačka Jana Fabiánová má na muže podobnou smůlu jako její zesnulá maminka, zpěvačka Naďa Urbánková. V současné době totiž prochází svým druhým rozvodem. Díky předmanželské smlouvě však bude rozvod jen formalita.
Po krachu druhého manželství začíná znovu. Jana Fabiánová odhalila, proč se s mužem rozešli
Druhé manželství Jany Fabiánové se rozpadlo a manželé už řeší rozvod. Tentokrát ale bez vleklých sporů o majetek – díky předmanželské smlouvě bude celý proces jen formalitou. Fabiánová nyní otevřeně promluvila nejen o důvodu rozchodu, ale i o tom, proč si smlouvu před svatbou nechala sepsat a jakou roli v tom sehrály dlouholeté problémy s dědictvím po její zesnulé mamince.
Zdá se, že zpěvačka Jana Fabiánová má na muže podobnou smůlu jako její zesnulá maminka, zpěvačka Naďa Urbánková. V současné době totiž prochází svým druhým rozvodem. Díky předmanželské smlouvě však bude rozvod jen formalita.
Proč vlastně Fabiánová s mužem, kterého milovala, smlouvu uzavřela? Šlo především o jeho ochranu před dluhy, se kterými se potýkala po smrti své matky. „V té době se stále táhlo dědické řízení po mamince, která po sobě kromě dluhů, které měla po svém třetím manželovi Havlíkovi, nic nezanechala. Všichni jsme se sice dědictví vzdali, ale stejně nikdy nevíte, zda se někde něco neobjeví,“ řekla Blesku Fabiánová, která se s mužem své maminky několik let soudila.
„Na mě žádné dluhy nespadly, ale jak už jsem říkala, dědické řízení se dlouho táhlo a nechtěla jsem, aby do toho byl zatažený můj manžel. Tím je rozvod o dost jednodušší,“ tvrdí Jana, která naznačila i to, proč jí manželství zkrachovalo. „Věřila jsem, že nám to vyjde, ale čím dál víc jsem zjišťovala, že oba máme na život jiný pohled. Je to chyba obou a věřím, že si Petr najde ženu, se kterou bude šťastný a která mu dá to, co on chce,“ říká smířeně.
Přesto v ní žádná hořkost z konce vztahu nezůstala. „Neberu to jako životní zklamání ani selhání, natož jako smůlu na chlapy. Neměli jsme toxický vztah, měli jsme ho hezký. Ale některé věci mezi lidmi se vyvrbí až během let. Když jdeš víc do hloubky, narazíš na ně a tam jsou ty milníky a uvidí se, jestli se ti lidi chtějí sžít víc, nebo se budou míjet,“ svěřila se Super.cz s tím, že se jí bude stýskat i po dvou dětech jejího bývalého partnera, které si velmi oblíbila. „Pokud budou chtít, vždycky je ráda uvidím. Oba vědí, že je mám moc ráda,“ dodala zpěvačka.
„Snad i já potkám někoho, kdo mi bude rozumět,“ doufá Fabiánová, která už se odstěhovala ze společného domova. Nové útočiště dávno má. „Před třemi lety jsem koupila dům na vesnici ve středních Čechách, kam jsem myslela, že se jednou přestěhujeme. Jsem tam ráda, zvlášť teď, když je hezky,“ dodává Jana. Zatím ji ale čeká dům zrekonstruovat.