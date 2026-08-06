Poslední období života oblíbeného umělce bylo poznamenané zdravotními problémy. Jiří Krampol, který byl po desetiletí jednou z nejvýraznějších tváří české zábavy, už nedokázal fungovat zcela samostatně a potřeboval pomoc svého okolí.
Po Jiřím Krampolovi zůstal zapečetěný pokojík i nevyřešené závazky. Dluhy narůstají každým dnem
Od odchodu Jiřího Krampola uplynul více než rok. Přesto se kolem pozůstalosti legendárního herce a baviče stále objevují nevyřešené otázky. Pokoj v pečovatelském domě, kde prožil poslední měsíce svého života, zůstává uzavřený a náklady spojené s jeho pobytem dál narůstají.
Poslední období života oblíbeného umělce bylo poznamenané zdravotními problémy. Jiří Krampol, který byl po desetiletí jednou z nejvýraznějších tváří české zábavy, už nedokázal fungovat zcela samostatně a potřeboval pomoc svého okolí.
Zásadní změna přišla po smrti jeho manželky Hanky. Herec postupně slábl a péče o něj se stala stále náročnější. Nakonec se přestěhoval do zařízení s pečovatelskou službou v centru Prahy nedaleko Týnského chrámu.
Ani tam si ale moc zaslouženého klidu neužil – kvůli zdravotním komplikacím často pobýval v nemocnici a poslední roky života už pod dohledem lékařů trávil valnou většinu času.
Zapečetěný pokoj
Po jeho smrti zůstal pokoj v pečovatelském domě uzavřený. Důvodem je probíhající dědické řízení, během kterého není možné s věcmi uvnitř běžně nakládat. Místnost tak stále čeká na vyřešení celé situace.
Uvnitř přitom podle všeho nezůstaly žádné mimořádně cenné předměty. Pro Krampola ale měly velkou osobní hodnotu – šlo především o věci spojené s jeho životem, kariérou a také lidmi, kteří ho během let obklopovali.
Náklady rostou
Problémem je, že zatímco pokoj zůstává nevyužitý a náklady spojené s jeho provozem pokračují. Několik měsíců měl údajně ještě pobyt hradit hercův nevlastní syn Petr.
Po hercově smrti tak stále narůstá dluh. Pokoj totiž zatím nelze uvolnit, protože se čeká na vyřízení dědictví a zaplacení dluhu, takže ho sociální pracovníci nemohou nabídnout dalšímu seniorovi.
Promluvil přítel
K situaci se vyjádřil také Krampolův blízký přítel Tomáš Zajíc, který byl kontaktní osobou z nemocnice a zároveň pomáhal s organizací hercova posledního rozloučení. „Podle mých posledních informací, asi čtrnáct dní starých, je pokojík Jiřího Krampola pořád zapečetěný,“ uvedl.
Zároveň přiznal, že ani on nemá k dispozici všechny podrobnosti. „Moc detailů mi neřekli, nebyli příliš sdílní, ale měli by mi dát vědět,“ doplnil.