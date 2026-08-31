Forbes odhadoval jmění Dolly Partonové krátce před její smrtí na zhruba 450 milionů dolarů, tedy více než devět miliard korun. Velká část jejího bohatství přitom nevznikla jen díky deskám a koncertům. Partonová byla po desetiletí také mimořádně schopnou podnikatelkou a investorkou.
Po Dolly Partonové zůstalo obří impérium. Kdo získá její miliardy, možná zůstane tajemstvím
Dolly Partonová celý život zpívala o obyčejných lidech, práci a chudých poměrech, ze kterých sama vzešla. Když 25. srpna ve věku 80 let zemřela, loučil se s ní svět především jako s královnou country. Vedle tisíců písní, nezaměnitelného image a charitativního odkazu po ní ale zůstalo také podnikatelské impérium v hodnotě stovek milionů dolarů. A jedna velká otázka: kdo ho teď získá?
K nejcennějším částem jejího majetku patří podíl v zábavním impériu Dollywood v Tennessee a především práva spojená s její hudbou. Jen katalog více než tří tisíc skladeb, mezi nimiž jsou hity jako Jolene, 9 to 5 nebo I Will Always Love You, Forbes v minulém roce ocenil přibližně na 120 milionů dolarů. A peníze z těchto písní budou přicházet ještě dlouho.
Děti neměla, rodinu ale obrovskou
Rozdělení majetku komplikuje především skutečnost, že zpěvačka neměla potomky. Její manžel Carl Dean, se kterým strávila téměř šedesát let, zemřel už v březnu 2025. Partonová však rozhodně nezůstala bez blízkých. Narodila se jako jedno z dvanácti dětí a měla početnou rodinu plnou sourozenců, synovců a neteří. Velmi blízký vztah měla také se svou kmotřenkou Miley Cyrus.
Právě její jméno se proto objevuje mezi lidmi, kteří by teoreticky mohli z pozůstalosti něco získat. Žádný důvěryhodný zdroj ale zatím nepotvrdil, že Cyrus v závěti skutečně figuruje. „Neměla žádné vlastní děti, takže je těžké předvídat, komu plánovala odkázat své majetky,“ připustil právník Robert Strauss, specializující se na pozůstalosti. Skutečnost ale může být ještě komplikovanější. Největší část majetku totiž vůbec nemusí být rozdělena prostřednictvím klasické závěti.
Veřejnost se pravdu možná nikdy nedozví
Americký magazín People oslovil několik právníků specializovaných na dědické právo v Tennessee. Ti se shodují, že u člověka s majetkem a podnikatelskými aktivitami velikosti Dolly Partonové by bylo překvapivé, kdyby vše jednoduše skončilo v běžném veřejném dědickém řízení.
Majetek mohl být už za jejího života rozdělen mezi svěřenské fondy, společnosti a další právní struktury. Zatímco závěť projednávaná u soudu bývá veřejným dokumentem, obsah trustu může zůstat zcela soukromý. Právník Jim Higgins to pro People popsal jednoduše: „Veřejnost dostane obálku, nikoli dopis.“
Pokud měla Partonová majetkové plánování skutečně nastavené důkladně, může se proto stát, že veřejný spis bude obsahovat jen malý zlomek jejího skutečného jmění. A kdo dostal stovky milionů, hudební práva nebo kontrolu nad některými podnikatelskými zájmy, se fanoušci možná nedozví nikdy.
Byla podnikatelkou stejně jako zpěvačkou
Takový scénář by k Dolly Partonové ostatně seděl. Přestože si budovala image bezstarostné blondýnky v třpytivých šatech, za výrazným vzhledem se skrývala žena s mimořádným obchodním instinktem. Legendárním příkladem je její rozhodnutí nepřenechat část autorských práv k písni I Will Always Love You Elvisu Presleymu a jeho manažerovi. Díky tomu zůstala skladba její a pozdější verze Whitney Houston jí vydělala obrovské částky.
Promyšleně Partonová přistupovala i k podnikání. Její podíl v Dollywoodu tvořil významnou část majetku a podle lidí z jejího okolí byla stejně schopná obchodnice jako zpěvačka. „Myslela na všechny, postarala se o ně. Byla to chytrá dáma, nadaná stejně v podnikání jako v hudbě,“ uvedl jeden z jejích blízkých.
Štědrá byla už během života, a nejen k rodině. Prostřednictvím Dollywood Foundation podporovala projekt Imagination Library, který dětem po světě rozdává knihy zdarma, a během pandemie věnovala milion dolarů na výzkum koronaviru. I proto se spekuluje, že část jejího jmění mohla připadnout charitě, potvrzené to ale zatím není.
Pozůstalost navíc netvoří jen peníze a nemovitosti. Velkou hodnotu mají také autorská práva, licence, kostýmy, osobní předměty a především katalog tisíců písní, který může vydělávat ještě desítky let. Kdo nad ním získá kontrolu, tak nebude dědit jen minulost Dolly Partonové, ale i její budoucí výnosy.