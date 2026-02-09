Po dceři toužila, pak ji ale odložila. Jaká byla Jana Brejchová matka?

Příběh mateřství v pátek zesnulé herečky Jany Brejchové je plný rozporů. Po dítěti sice velmi toužila, když se pak ale jediné dcery Terezy Brodské dočkala, svěřila její výchovu na několik let své starší sestře. A přestože to pro někoho může být odsouzeníhodné, ona vše dělala tak, jak nejlépe to v danou chvíli uměla.
Herečka Jana Brejchová měla jedinou vymodlenou dceru, herečku Terezu Brodskou. Nějakou dobu to však vypadalo, že hvězda československého filmu zůstane bezdětná.
Než se Brejchová dočkala a splnila si sen stát se maminkou, absolvovala potrat. A právě ten jí cestu k těhotenství zkomplikoval. Nebo si to alespoň myslela. „V uších jí zněla slova ošetřujícího profesora Šnaida – buď nové těhotenství do dvou let, nebo už nikdy,“ zavzpomínala podle Blesku na cestu ke svému narození Brodská. Jenže těhotenství do dvou let se nekonalo. Až později, když měla Brejchová natáčet v bývalé Jugoslávii, to přišlo. Cestou tam i zpět se jí totiž udělalo špatně a ona si začala myslet, že je možná v jiném stavu. Vyhledala proto lékaře.
„Šla jsem za profesorem Šnaidem na kliniku U Apolináře a říkám, že jsem možná těhotná a jaká náročná práce mě čeká. A co on na to. Pan profesor povídá: ‚Paní Brejchová, vy už dítě mít nemůžete, dejte si do pořádku hlavně nervy. Míváme tu často případy jako vy – ženy tolik touží po dítěti, že si příznaky evokují.‘ Vyšetřil mě, nic. Mně ale bylo čím dál hůř,“ popsala osudné okamžiky Brejchová. A i když verdikt lékaře zněl jasně, ona se myšlenky na dítě nevzdala. „Přestala jsem kouřit, protože mi kouř najednou vadil, dál mi bylo nevolno. Tak jsem šla znovu za profesorem a povídám: ‚Vím, že mě máte asi trochu za blázna, ale vážně si myslím, že můžu být v jiném stavu. A kdybych zrušila zahraniční natáčení na poslední chvíli, bude to stát miliony. Teď mám podepsat smlouvu, můžete mě, prosím, vyšetřit ještě jednou?‘ Udělal mi znovu testy a užasle prohlásil: Tedy, paní Brejchová, stal se zázrak. Máte pravdu.“
A i když se dočkala vytouženého miminka, nevzdala se Brejchová ani rozjeté kariéry. „Mámin postoj k těhotenství a mateřství asi nikdy nepochopím. Moc si přála dítě, věděla, že o jedno už přišla, a přesto šla ve třetím měsíci natáčet válečné drama Maratón. Běhala se mnou v břiše po střechách, byly to vyloženě akční scény…,“ říká Brodská s tím, že i když v těhotenství se chovala její maminka neohroženě, po porodu se situace změnila. „Po mém narození ale byla naopak hrozně úzkostná. Když jsem spala, štípala mě, jestli jsem v pořádku. Chodila mě ustavičně kontrolovat, až jí dětská doktorka, paní Vinšová, řekla: ‚Tak tohle ne! Paní Brejchová, vy jste pravděpodobně cvok. Vy se zblázněte, jak chcete, ale to nádherný dítě by mělo zůstat normální.‘“ Dceru tak nakonec Jana svěřila na výchovu své starší sestře Blance, u které Tereza vyrůstala až do svých sedmi let.
A i když to jejich vzájemný vztah zkomplikovalo, Brodská svou maminku velmi milovala. Další těžká zkouška jejich vztahu ale měla teprve přijít. A to v době, kdy Brejchová žila s hereckým kolegou Jaromírem Hanzlíkem, se kterým si Tereza vůbec nesedla. Přes to všechno zůstalo jejich pouto silné a Tereza se o maminku starala do poslední chvíle.