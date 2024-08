Pitva odhalila, co zabilo herečku Simonu Postlerovou

Když se začátkem května na veřejnost dostala zpráva o tom, že ve svém bytě na pražských Vinohradech byla nalezena herečka Simona Postlerová bez známek života, mnohé to šokovalo. A téměř okamžitě začaly vlastním životem žít teorie o tom, co bylo příčinou její smrti.

V tom je teď jasno. "Bylo to náhlé úmrtí v důsledku selhání srdce," citoval deník Blesk hereččina autistického syna Damiána. Byl to právě on, kdo maminku našel mrtvou u kuchyňského stolu a zburcoval sousedy na pomoc. A také je to on, o koho mělo okolí největší obavy. Vzhledem k jeho mentálnímu stavu není schopen žít zcela samostatně. Velkou vlnu reakcí tak vzbudilo například prohlášení jeho babičky Jany Postlerové, která se vyjádřila, že se v péči o vnuka nebude angažovat.

Naštěstí se do věci vložilo zastupitelstvo Prahy 2 a pomohlo najít Damiánovi nový domov. Ten se tak mohl přestěhovat do chráněného bydlení na Prahu 8. Tam bude žít v rámci možností nezávisle, ale pod dohledem zkušeného personálu.

