Taťána Kuchařová právě slaví velké výročí. Před dvaceti lety se stala Miss World a zařadila se mezi nejúspěšnější české modelky. Agáta Hanychová ji zná ještě z doby, kdy byly obě velmi mladé, a právě při vzpomínání na začátky Kuchařové v modelingu prozradila pikantní historku z jejího soukromí. Týká se muže, za kterého se Kuchařová před několika týdny podruhé provdala.
Pikantní vzpomínka Agáty na Kuchařovou. Současného manžela prý poznala už za Brzobohatého
Agáta Hanychová vytáhla z minulosti Taťány Kuchařové vzpomínku, která může čerstvě vdanou modelku pořádně zaskočit. V době, kdy se Kuchařová sbližovala s Ondřejem Brzobohatým, se totiž na jedné dovolené objevil také záhadný muž. Agáta si myslí, že ví, o koho šlo.
Hanychová popsala, že Kuchařová byla odjakživa mimořádně cílevědomá. „Vždycky si šla za tím být Miss. Znám ji od třinácti let z agentury od Milady Karasové a jezdily jsme spolu do Brna na přehlídky,“ zavzpomínala ve svém podcastu. Dokonce spolu tehdy bydlely na pokoji. Zatímco ostatní dívky po přehlídkách vyrážely za zábavou, Kuchařová měla úplně jiné priority. „Byly jsme spolu na pokoji a ona ze mě byla úplně nešťastná, protože po přehlídkách jsme všechny šly na párty, jen Taťána byla na pokoji a natírala se krémama, aby byla na druhý den hezká,“ prozradila Agáta.
Pak ale přišla vzpomínka, která se týká mnohem citlivějšího období života Kuchařové. Hanychová tvrdí, že byla přímo u začátku jejího vztahu s Ondřejem Brzobohatým. „Byla jsem u toho, když se dávala dohromady s Ondřejem Brzobohatým. Byli jsme na dovolený. Já, Kuba Prachař, Taťána, Ondřej Brzobohatý, Libor Bouček a jeho přítelkyně,“ popsala. Právě během této dovolené si prý všimla ještě jednoho muže, který za Kuchařovou přijel.
„Ale za Taťánou tam přijel doktor. A já si myslím, že to byl tenhle její současný manžel. Na devadesát procent jsem si tím jistá,“ uvedla Hanychová. Její tvrzení by tak naznačovalo, že se Kuchařová se svým současným manželem Ondřejem Havlíčkem znala a stýkala už v době, kdy začínala vztah s Brzobohatým.
Kuchařová se za Ondřeje Brzobohatého provdala v roce 2016, jejich manželství později skončilo rozvodem a nelítostnou soudní bitvou, kdy Ondřej žaloval svou exmanželku pro pomluvu. Letos v srpnu se modelka podruhé vdala, tentokrát za podnikatele Ondřeje Havlíčka. Právě vzhledem k čerstvé svatbě tak může být Agátina vzpomínka pro Kuchařovou pořádně nepříjemná.