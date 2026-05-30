Petra Nesvačilová zažila při natáčení v Utahu krušné chvíle. Otrava ji na několik dní uvěznila v karavanu
Petra Nesvačilová má z natáčení filmu Mars v americkém Utahu zážitek, na který jen tak nezapomene. Místo filmového dobrodružství v poušti přišla vážná otrava jídlem, několik dní v karavanu, úvahy o vrtulníku i strach z hadů. Herečka ale i dramatickou zkušenost dokáže dnes vyprávět s nadhledem.
Herečka, kterou diváci znají například ze seriálu Osada nebo pořadu Inkognito a která se letos objeví také ve StarDance, vzpomínala na dramatické natáčení filmu Mars režiséra Benjamina Tučka. Snímek vznikal v pouštní stanici, která měla připomínat podmínky pro výzkum života na Marsu. Jenže pro Nesvačilovou se filmová práce v nehostinné krajině proměnila v mimořádně náročnou zkušenost.
Čtyři dny v karavanu
V podcastu Hype-Cast herečka popsala, že ji během natáčení postihla otrava jídlem. Stav se rychle zhoršil natolik, že několik dní prakticky nevycházela z karavanu.
„Asi čtyři dny jsem byla v karavanu a tam jsem blinkala. Pamatuji si, že jsem se modlila k Bohu,“ uvedla Nesvačilová. Situace podle ní nebyla jen nepříjemná, ale opravdu vážná. „Bylo to něco šíleného! Úplně jsem jim tam zezelenala. Normálně pro mě volali vrtulník! Jenže volat helikoptéru do pouště v Utahu znamená velké finanční náklady,“ dodala.
Právě kvůli vysokým nákladům nakonec letecký transport odmítla. Přesto na zážitek dodnes vzpomíná jako na jednu z nejhorších situací, které při práci zažila.
Místo odpočinku zametání pouště
Zdravotní komplikace ale nebyly jedinou věcí, která natáčení v Utahu zkomplikovala. Nesvačilová přidala i historku, která dnes působí spíš úsměvně. Se štábem se totiž pohybovala po poušti na čtyřkolce, což se ukázalo jako problém.
Natáčelo se v rezervaci, kde podobné ježdění nebylo povolené. Když na to přišla místní správkyně, měla pro filmaře jasný vzkaz. „Přišla správkyně, strašně nám vynadala a my jsme museli v poušti zametat stopy kol,“ přiznala herečka se smíchem.
Ze sci-fi atmosféry se tak na chvíli stala spíš absurdní brigáda pod rozpáleným sluncem. Štáb musel zahlazovat stopy po jízdě, aby prostředí nezůstalo poškozené.
Noci plné strachu
Samotná poušť pro Nesvačilovou nebyla jednoduchá ani ve chvílích, kdy se zrovna netočilo. Nejvíc ji děsila představa, že v okolí mohou být hadi. Strach ji provázel hlavně v noci, kdy musela vycházet ven jen s baterkou.
„Jsou tam hadi! Když jsem šla v noci na záchod, strachy jsem se málem zbláznila! Šla jsem s baterkou úplně vyděšená,“ popsala herečka.