StarDance ještě pořádně nezačala a už přišla o jeden ze soutěžních párů. Herečka Petra Nesvačilová si jen dva dny před prvním večerem naštípla kotník natolik, že jí zdravotní stav neumožní v letošní řadě pokračovat. Přesto se rozhodla, že týdny příprav nenechá úplně zmizet bez rozloučení.
Petra Nesvačilová se rozloučila se StarDance. Poslední waltz proměnila v dojemný moment večera
Petra Nesvačilová se kvůli zranění musela se StarDance rozloučit ještě dřív, než mohla naplno soutěžit, na parket ale přesto nastoupila. Společně s Filipem Hudlickým předvedla upravený waltz, který se stal emotivním rozloučením s týdny společné práce i snem pokračovat dál.
Nesvačilová společně se svým tanečním partnerem Filipem Hudlickým na parket přece jen nastoupila. Divákům předvedli waltz upravený tak, aby odpovídal jejím aktuálním možnostem a zraněnou nohu zbytečně nezatěžoval. Nešlo už ale o soutěžní vystoupení a pár do dalšího průběhu StarDance nezasáhne.
Oba přitom věnovali přípravám několik týdnů intenzivní práce, času a energie. Petra podle pořadu měla velký zájem pokračovat, její zdravotní stav jí to ale neumožňuje. Prioritou se tak stalo zotavení a bezpečnost.
Herečka dala na sociálních sítích najevo, jak moc ji nečekaný konec zasáhl. „Naši milí, bohužel vám musíme oznámit, že kvůli mému zranění nemůžeme ve StarDance dále pokračovat. Velmi nás to mrzí, ani slovy nejde vyjádřit jak. Fílo, jsi úžasný tanečník i choreograf a mrzí mě, že to teď svět neuvidí. Děkuji ti. A vám děkujeme za přízeň a za to, že jste s námi,“ vzkázala divákům.
Později se obrátila přímo i na svého tanečního partnera. „Děkuji Ti Filoooo za to všechno!!! Bylo to nejvíce a jsi úžasný člověk, tanečník, choreograf a všechnooo. Teď je to slzavé údolí. Lovjů,“ napsala na Instagramu. Zároveň ukázala i rentgenový snímek zraněného kotníku.
Přestože už dvojice nemohla soutěžit, Česká televize se rozhodla, že o první večer úplně nepřijde. „Oba si zaslouží naši podporu, a proto budou i dnes součástí naší StarDance párty. Chceme, aby cítili, že jsou stále součástí naší taneční rodiny a že v tom nejsou sami. Jejich vystoupení bude nesoutěžní a diváci pro něj nebudou hlasovat,“ uvedla kreativní producentka pořadu Lucie Kapounová.
Zklamání je o to větší, že Nesvačilová v posledních týdnech pravidelně ukazovala zákulisí příprav a bylo zřejmé, kolik práce dvojice do společného tance vložila. Místo několika soutěžních večerů tak jejich cesta skončila prakticky ještě před ostrým startem.
Pod zprávou se rychle objevila řada vzkazů od kolegů ze StarDance. Tanečnice Lenka Nora Návorková dvojici poslala srdíčko a krátké „Péťo a Filipe,“ podporu vyjádřili také další účastníci. Reagovala Adriana Mašková i Martin Prágr a připojila se také porotkyně Tatiana Drexler, která k oznámení připsala výmluvné „Nee,“ doplněné plačícím emotikonem.
Kotník si měla herečka poranit ve čtvrtek odpoledne a v nejbližších týdnech ji čeká především klidový režim. Pokud ale léčba půjde podle plánu, její účast ve StarDance nemusí být definitivně u konce. „Petra teď musí pár týdnů odpočívat a zotavovat se. Pokud ale všechno půjde dobře, v co pevně doufám, diváci ji znovu uvidí v desátém díle, kde se na parketu opět potkají všechny páry,“ dodala Lucie Kapounová.
První večer tak měl pro Petru Nesvačilovou a Filipa Hudlického úplně jiný význam, než původně čekali. Místo startu do soutěže přišlo symbolické rozloučení, při němž alespoň ukázali část toho, na čem několik týdnů pracovali. Waltz upravili tak, aby ho herečka zvládla i se zraněným kotníkem, a společně tak na parket nastoupili navzdory tomu, že jejich soutěžní cesta skončila ještě před prvním bodováním.