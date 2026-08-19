Zpěvačka Petra Janů pořádně vyděsila své fanoušky, když musela ze zdravotních důvodů na poslední chvíli zrušit hned několik vystoupení. Její stav byl natolik nepříjemný, že si netroufla ani opustit svůj domov. Nyní už ale legendární zpěvačka uklidňuje veřejnost a prozradila, co ji potrápilo a jak se cítí v současnosti.
Petra Janů vyděsila fanoušky zrušenými koncerty. Teď prozradila, co se jí stalo
Petra Janů pořádně vyděsila své fanoušky, když musela ze zdravotních důvodů na poslední chvíli zrušit plánované koncerty. Zpěvačka nyní konečně prozradila, co ji náhle skolilo, a zároveň uklidňuje všechny, kteří se o ni báli. Z nejhoršího už je podle svých slov venku, na plný návrat se ale ještě necítí.
„Musím to zaklepat, ale vypadá to, že jsem z nejhoršího venku,“ říká Petra s tím, že kolem jejího zdravotního stavu podle ní vznikla zbytečná panika. Dokonce jí prý volali známí, protože se báli, že je na tom mnohem hůř. Sama přitom přiznává, že jí opravdu nebylo do zpěvu. „Prostě mi začalo být strašně zle a měla jsem ošklivé zažívací potíže. Opravdu mi bylo hodně ouvej,“ popsala zpěvačka pro eXtra.cz.
Kvůli zdravotním problémům musela oželet plánované koncerty v Doubravě u Karviné a Mrsklesích u Olomouce. Ačkoliv ji jejich zrušení velmi mrzelo, v danou chvíli zřejmě neměla na výběr. „Byla jsem v takovém stavu, že jsem si nemohla dovolit vzdálit se od domu,“ přiznala. Naštěstí ale nezůstala na všechno sama. Pomáhala jí kamarádka a také její fanynka, která pracuje jako lékařka. Ta jí radila, jak postupovat, a zásobila ji potřebnými léky.
Do úplné formy má ale Petra podle všeho ještě kus cesty. Její jídelníček totiž momentálně rozhodně nepřipomíná menu koncertující hvězdy. „Pořád jsem ale na čaji a suchých rohlících, už jen z představy něčeho mastného se mi dělá šoufl,“ přiznala se smíchem. Přes nepříjemné dny už ale hledí optimisticky dopředu a doufá, že se brzy vrátí ke svému obvyklému pracovnímu tempu. Ostatně sama své fanoušky ujišťuje, že z nejhoršího je venku.