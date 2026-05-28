Letos uplyne patnáct let od chvíle, která změnila zpěvačce Petře Janů život. Dne 16. prosince totiž podlehl rakovině její dlouholetý životní a pracovní partner Michal Zelenka. Na nejhorší okamžiky svého života zavzpomínala v pořadu 13. komnata.
Petra Janů po letech otevřeně o smrti manžela: "Bála jsem se na něj podívat," říká
Zpěvačka Petra Janů otevřeně zavzpomínala na nejtěžší období svého života. V pořadu 13. komnata popsala poslední měsíce po boku svého manžela Michala Zelenky, který před patnácti lety podlehl rakovině. Přiznala také, že je dodnes naštvaná, že nemoc podcenil, a popsala okamžik, kdy se jí během několika vteřin zhroutil celý svět.
„Začal mít problémy s prostatou. Šel k odborníkovi, kde mu řekli, že to vypadá, že tam něco je a že by to rádi zkontrolovali za dva tři měsíce. Jenomže mu dali prášky, jemu se ulevilo, neměl už žádný potíže, tak se na to vybodnul. A proto jsem na něj, upřímně, docela naštvaná,“ rozvyprávěla se Janů na kameru. Naznačila také, že si myslí, že vše mohlo dopadnout jinak, pokud by její manžel nemoc nezanedbal. „Mohlo se to třeba vyndat a nemuselo se to rozjet tam nahoru,“ řekla smutně.
Rakovina prostaty totiž metastazovala do plic. Rozvoji nemoci nepomohlo ani to, že Zelenka byl celoživotním silným kuřákem. „On vykouřil 80 cigaret denně,“ prozradila zpěvačka s tím, že ho nikdy nenabádala, aby přestal, protože sama kouřila. Zlozvyku se zbavila až před šesti lety.
Že je nemoc v terminálním stadiu a není východisko, řekl Janů ošetřující lékař jejího muže, profesor Pavel Pafko. „Přišla jsem do auta, zůstala jsem tam sedět. Teď se ti zastaví svět. Říkáš si, co dál, jak s ním budeš žít, aniž bys na to pořád myslela. Bylo to strašný. Seděla jsem tam asi hodinu,“ zavzpomínala na den, kdy se zdrcující zprávu dozvěděla.
Její manžel byl ale krutého verdiktu ušetřen. „Jemu to samozřejmě neřekli. Takže on do poslední chvíle pracoval, snažil se, aby to byl pořád ten samý Zelenka. Byl to bojovník,“ myslí si Janů. Že mluvila s profesorem Pafkem, svému muži nikdy neprozradila. „Nevěděla jsem, proč bych mu to říkala. Protože on si procházel svým vlastním peklem a nevím, proč bych mu ještě nakládala,“ zamyslela se.
Přestože věděla, že milovaný muž zemře, když onen okamžik přišel, zaskočilo ji to. „Nedá se na to připravit. Když to přišlo, tak to byla opravdu rána,“ hlesla zpěvačka, která prozradila, jak vypadal jeho poslední den. „Probudil se a že je mu špatně. Ještě měl nějaký recept, tak jsem řekla, že mu skočím do lékárny, kterou jsme měli v domě pod bytem, pro nějaké takové to dejchátko. Tak jsem mu to přinesla, on tam seděl a já jsem věděla, že je zle. Tak jsem mu to vybalila, podala a… najednou bylo ticho. Sevřelo se mi úplně všechno. Bála jsem se na něj podívat. Pak jsem zavolala kamarádce a zavolala jsem sanitku. Byla jsem zmrzlá a všechno jsem dělala automaticky,“ dodala Janů, která ten den dokázala ještě dostát svým závazkům a odzpívat domluvený koncert.
Zdroj: 13. komnata Petry Janů