Petr Rychlý se vrací do své role doktora Mázla. Ne všichni ale jásají

Začátkem letošního roku prožili diváci seriálu Ordinace v růžové zahradě šok. Postavu doktora Mázla, kterou hraje Petr Rychlý, postřelili v Mexiku a byl prohlášen za mrtvého. A podobný šok zažívají znovu, když se scenáristé rozhodli jednoho z nejoblíbenějších členů kamenické nemocnice vrátit zpátky.

"Ne, tentokrát to již není snem ani přeludem, střelbu v Mexiku přežil a několik měsíců tam byl jako lékař v zajetí nucen vykonávat mnohdy otřesné věci. Nikdo tedy nemůže čekat, že se do Kamenice vrátí starý známý Mázl, gynekolog, který dokáže vždycky pobavit a rozesmát. Postava prožila obrovské trauma, navíc se vrací k rodině, do níž přibyl nový muž, takže má, jak se říká, hodně naloženo," popsal vývoj svého hrdiny Rychlý.

Po sedmnácti letech je rád, že se před ním otevírají nové možnosti. "Jako herec jsem za tuto změnu v charakteru postavy vděčný, najednou přede mnou stojí zcela nové herecké výzvy. Jsem přesvědčený, že jako mě baví traumatizovaného Mázla hrát, tak bude diváky Ordinace bavit ho sledovat. Žádnou rodinnou selanku u Mázlů ale nečekejte, ve čtvrtek začíná Čestmírovo velké životní drama," poodhalil herec to, na co se diváci mohou v následujících týdnech u svých obrazovek těšit.

Ne všichni jsou ale z návratu doktora Mázla nadšení. Podle nich není zápletka uvěřitelná a jde o trapas, který si měli tvůrci jednoho z nejdelších českých seriálů ušetřit.